Дефиле елочных гирлянд в Зельве, новогодний квест в Лиде и зимний футбол в Щучине. На совещании в облисполкоме рассказали подробности масштабных Новогодних праздников

— Зимние праздники — Рождество и Новый год — традиционно время радостных эмоций и ярких впечатлений. Поэтому и само начало праздников решили сделать централизованным — чтобы в одно время зажглась иллюминация сразу на всех главных площадях в районных центрах области. Символично, что новогодняя атмосфера придет в регион как раз накануне старта республиканской акции «Наши дети», которая в этом году начинается 10 декабря, — рассказал заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.







Нынешнее празднование Нового года можно смело охарактеризовать словом — масштабное. Десятки мероприятий, праздничных проектов и развлекательных программ во всех районах — празднование стартует с включения новогодней иллюминации 8 декабря, но атмосферу зимних чудес продлят вплоть до Старого Нового года.

И, думается, стоит заранее спланировать свой новогодний маршрут — в каждом районе есть ради чего сделать остановку как минимум на несколько часов.

Деды Морозы на параде, зимний футбол и танцевальный флешмоб

Сразу в нескольких районах области 8 декабря в преддверии зажжения елок пройдут масштабные шествия Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей. Слово «масштабные» не гипербола. Организаторы обещают настоящий зимний карнавал. А вот у самих елок в каждом районе спланировали собственную программу. Так, в Зельве устроят дефиле елочных игрушек и выберут самый креативный символ Нового года.





В Гродненском районе главные фишки соберут в Скиделе. Кстати, здесь гостей ждет танцевальный флешмоб, в котором приглашают принять участие всех собравшихся у елки. Чтобы было проще и понятнее, какие движения нужно повторять, организаторы разместят заранее в интернете видеоролик-инструкцию — так что можно будет смело подключаться к общему танцу и не стеснятся. К слову, тем, у кого к танцам душа не лежит — к атмосфере можно прикоснуться вокально — во время исполнения нестареющей «В лесу родилась елочка». Зимний хит будут петь все вместе.





А вот в Лиде, с атмосферой традиционно исторических персонажей, замков и князей — и в Новый год без квестов никак. Организаторы обещают что-то особенно интересное для участников.

В Ошмянах Новый год будет и вовсе с акцентом на экологию — праздничным елкам дадут вторую жизнь.





В Мостах планируют организовать прямое включение с районной елки на площади в день зажжения иллюминации.





В Щучине всерьез претендуют на звание как минимум футбольной столицы региона. Даже в преддверии Нового года и минуса на термометре здесь 10 декабря готовятся провести Зимний матч, посвященный международному Дню футбола. Кто будет играть и как будут бить штрафные если выпадет снег еще уточняют, но однозначно сейчас можно сказать одно — это впервые и непременно будет феерично.





Кстати, время вечерних прогулок у наряженных елок приближается. И их намерены наполнить особенным уютом: у елок, по решению организаторов, будет постоянно звучать музыка, добавляя праздничной атмосферы, а в выходные дни будут проходить развлекательные мероприятия и другие зимние чудеса, чтобы каждый смог в полной мере прочувствовать праздник.







Распродажи и деликатесы к Новому году

Если с программой все понятно — будет ярко, красочно, шумно и очень разнообразно, то стоит сказать, что и торговля уступать в широте и разнообразии предложений не намерена. Гродненское областное потребобщество объявило о более чем 300 праздничных выставках-ярмарках по всему региону. К 20 декабря работники торговли готовят праздничную распродажу в своих магазинах со скидками от 10% и более. Предел не уточняется. Но только одной датой ограничиваться не собираются, и с 26 по 31 декабря будут организованы дополнительные предновогодние распродажи. Кстати, в рамках Рождественских и Новогодних недель в магазинах потребобщества пройдет душевная акция. Суть ее в том, что взрослым предлагают самим стать в эти дни Дедами Морозами или Снегурочками. Организаторы просят детей нарисовать рисунки, которые потом разместят в объектах торговли, а взрослые покупатели, в свою очередь, смогут выбрать понравившийся шедевр и купить для автора подарок под елку. Когда еще если не под Новый год добавить немного волшебства?













Что касается городской торговой сети, то наравне с украшениями и праздничной атмосферой ряд магазинов и объектов торговли увеличит свой режим работы и откроют дни распродаж и скидок. Сейчас в списке более 500 торговых точек, где график работы скорректирован в сторону увеличения. Определили и места для новогодних ярмарок в городе. Их список скоро появится и на сайте «Гродненской правды».





Pro безопасность

В преддверии праздников сотрудники МЧС проведут рейды и проверят ночные клубы, дома культуры и другие развлекательные заведения на вопрос соответствия нормам безопасности. Праздник должен оставаться праздником без экстренных сводок новостей в новогоднюю ночь. Особе внимание будет и к пиротехнике. В прошлую новогоднюю ночь из-за петард пострадали семь человек, кстати, все вне официальных мест празднования. Всего же в минувшем году изъяли более 74 тысяч единиц пиротехники.





Правоохранительные и медицинские структуры на время праздников будут переведены на усиленный режим несения службы. В частности с 31 декабря по 2 января.

Кстати, о главной праздничной ночи. Например, в прошлом году всего в регионе у новогодних елок бой курантов встречали более 35 000 человек, только в Гродно на центральных площадях гуляли свыше 10 000 жителей и гостей областного центра. Этими цифрами и определяется масштаб задач служб безопасности. В Гродно будет организовано несколько пропускных пунктов к главным местам празднования, а движение в центре ограничено. Схемы проезда и проходов к елкам вскоре будут доступны на сайте grodnonews.by





Про поздравления

Новый год сложно представить без поздравлений. И речь не только о пожеланиях для родных и друзей. В преддверии праздников подарки и искренние пожелания лично получат и ветераны Великой отечественной войны и пожилые, и одинокие люди. Например, в Мостах пожилых людей поздравят с праздниками волонтеры. Равно как и в Октябрьском районе Гродно. Эту практику во время совещания в облисполкоме предложили использовать во всех районах, тем самым запустив новую инициативу волонтерского движения в области.





Праздник уже приближается и до Нового года остается меньше месяца. Если судить по программам и в Гродно и в районных центрах — главное найти время для всего, чтобы успеть побывать на всех концертах, распродажах и акциях.







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