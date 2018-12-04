Массовое ДТП в Минске: две девушки находятся в реанимации



Фото: ГАИ Минска

массовом ДТП

Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции (УГАИ) ГУВД Минского горисполкома, в ДТП с четырьмя автомобилями на Московской травмы получили три девушки, пассажирки автомобиля BMW, который и спровоцировал аварию.– рассказали в пресс-службе ведомства.Массовое ДТП произошло в столице сегодня, 5 декабря, примерно в 11:30. По предварительным данным ГАИ, водитель автомобиля BMW, следовавшего по Московской со стороны Чкалова по направлению к проспекту Независимости, потерял управление, машина выскочила на встречку и протаранила 3 авто – Mercedes, Subaru и Volkswagen.