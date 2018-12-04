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Массовое ДТП в Минске: две девушки находятся в реанимации
Фото: ГАИ Минска
Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции (УГАИ) ГУВД Минского горисполкома, в ДТП с четырьмя автомобилями на Московской травмы получили три девушки, пассажирки автомобиля BMW, который и спровоцировал аварию.
«Две пассажирки помещены в отделение реанимации», – рассказали в пресс-службе ведомства.
Массовое ДТП произошло в столице сегодня, 5 декабря, примерно в 11:30. По предварительным данным ГАИ, водитель автомобиля BMW, следовавшего по Московской со стороны Чкалова по направлению к проспекту Независимости, потерял управление, машина выскочила на встречку и протаранила 3 авто – Mercedes, Subaru и Volkswagen.
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Появилась уточненная информация о пострадавших в массовом ДТП на улице Московской в Минске.
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