В Минске сотрудницу налоговой будут судить за работу «по совместительству»

Женщина, по закону, не могла заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением служебных обязанностей по месту основной работы. Тем не менее, она за вознаграждение помогала с ведением бухучета индивидуальной предпринимательской деятельности и подачей налоговой отчетности; продавала принадлежащие предпринимателям товары в магазинах; заполняла и подавала заявления на получение контрольных знаков, перепродала их субъекту хозяйствования.





Всего установлено 14 ИП, с которым сотрудничала обвиняемая. Общая сумма дохода, полученного незаконным способом, превысила 9 тыс. рублей. Обвиняемая заключена под стражу.