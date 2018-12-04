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В Минске сотрудницу налоговой будут судить за работу «по совместительству»
В Минске завершено расследование уголовного дела о превышении служебных полномочий в отношении 38-летней начальницы отдела одной из налоговых инспекций города. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Женщина, по закону, не могла заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением служебных обязанностей по месту основной работы. Тем не менее, она за вознаграждение помогала с ведением бухучета индивидуальной предпринимательской деятельности и подачей налоговой отчетности; продавала принадлежащие предпринимателям товары в магазинах; заполняла и подавала заявления на получение контрольных знаков, перепродала их субъекту хозяйствования.
Всего установлено 14 ИП, с которым сотрудничала обвиняемая. Общая сумма дохода, полученного незаконным способом, превысила 9 тыс. рублей. Обвиняемая заключена под стражу.
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В Минске завершено расследование уголовного дела о превышении служебных полномочий в отношении 38-летней начальницы отдела одной из налоговых инспекций города. Об...
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