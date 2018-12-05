Волейболисты «Шахтера» выбыли из Кубка ЕКВ, «Строитель» вылетел из Кубка вызова

Две лучшие белорусские мужские команды 5 декабря провели ответные матчи 1/16 финала европейских клубных турниров.



Фото: shahter-vc.by

Чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» в 1/16 финала Кубка ЕКВ в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» принимал с ответным визитом самую титулованную команду Греции «Олимпиакос».

После выездного поражения (0:3) в домашней встрече «Шахтер» сумел взять две партии, но этого не хватило для выхода в 1/8 финала.

«Шахтер» — «Олимпиакос» — 2:3 (25:18, 27:29, 24:26, 25:20, 8:15).

Минский «Строитель» после гостевого поражения в Лиссабоне от португальского «Спортинга» со счетом 1:3 в ответной встрече в минском спорткомплексе «Уручье» сумел взять реванш. Но он оказался не настолько убедителен, чтобы пробиться в следующий этап.

«Строитель» — «Спортинг» — 3:2 (30:32, 22:25, 25:19, 26:24, 15:10).

Для того, чтобы выйти в следующий этап, «Строителю» необходимо было одержать победу 3:0 (или 3:1 и победу в золотой партии).