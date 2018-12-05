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Слушатели назвали радио «Мир» лучшим в Беларуси

06.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Радио «Мир» в Беларуси стало лучшим, по мнению слушателей. В Минске прошло вручение премии «Лидер потребительского рынка». 50 компаний получили дипломы и статуэтки, передает телеканал «МИР 24».

В Беларуси радио «Мир» входит в пятерку крупнейших в стране. Гран-при в номинации «СМИ для потребителей» радиостанция получила за профессионализм, объективность и безупречную бизнес-репутацию. Награжден и ее директор Владимир Перцов – в номинации «Лидер управления».

«Именно потребители выбирают те СМИ, которые и получают премию. Радио «Мир» в четвертый раз становится обладателем такой награды. И если радиослушатели выбирают нас как лучших, то мы понимаем, что правильно развиваемся», – рассказал главный редактор студии радио представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Алексей Адашкин.

«Наша цель – выделить и поощрить самых лучших производителей, подсказать покупателям, какие товары лучше, какие покупать, кто лидер. И думаю, что нашим предприятиям это помогает в продаже, помогает им выделиться», – отметил председатель оргкомитета премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин.

Премия «Лидер потребительского рынка» ежегодная. За четыре года ее существования награды получили почти сто компаний.



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Теги: Минск
 
 
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Гран-при в номинации «СМИ для потребителей» радиостанция получила за профессионализм, объективность и безупречную бизнес-репутацию.
 
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