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ФАП не закроют, улицы подсыпут, автолавок станет больше Об этом узнали жители Мисевичского сельсовета на встречах, которые провел заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович

06.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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ФАП не закроют, улицы подсыпут, автолавок станет больше Об этом узнали жители Мисевичского сельсовета на встречах, которые провел заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович

От обсуждения социально-экономического положения района, норм Декрета № 3 о содействии занятости, вопросов безопасной жизнедеятельности, с которых традиционно начинают выступления на встречах-отчетах перед населением представители власти, в аг. Мисевичи перешли к вопросам местного масштаба. Они как раз и касались социальной сферы, которую курирует А.А. Карпович. Местных жителей волнует функционирование объектов инфраструктуры агрогородка: Мисевичский ФАП работает только три дня в неделю, в местном Центре культуры больше двух месяцев не проводятся мероприятия. Андрей Андреевич пояснил, что все эти трудности возникли из-за отсутствия кадров. Фельдшеру Марии Крахмальчик приходится обслуживать два ФАПА — Осиповский и Мисевичский. Руководство районной больницы с учетом нагрузки установило режим их работы. Он может и не совсем удобен пациентам, но в условиях отсутствия специалиста позволяет сохранить доступность медицинской помощи для жителей сельских территорий.


ФАП не закроют, улицы подсыпут, автолавок станет больше Об этом узнали жители Мисевичского сельсовета на встречах, которые провел заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович

 Сложнее обстоят дела с местным учреждением культуры. Пока идет поиск кандидатуры на должность. А чтобы жители Мисевич смогли почувствовать приближение новогодних праздников, Андрей Андреевич поручит сектору по нестационарному обслуживанию и проведению культурно-массовых мероприятий Вороновского ЦКиНТ организовать в агрогородке концертную программу.

Одобрение читалось на лицах сельчан, когда председатель сельсовета И.А. Федосевич проинформировала о ближайших планах по подсыпке улиц Чернобыльской и Лидской агрогородка. Их состояние вызывает много нареканий у местных жителей.  Проблему увидел и поможет решить директор дорожно-ремонтного управления района, с которым они на днях делали объезд дорог и улиц сельсовета. Ирина Антоновна рассказала односельчанам еще об одной недавней успешной договоренности  — с руководством КСУП «Гирки». Вдобавок к стационарному магазину потребкооперации, частной разъездной торговле, по населенным пунктам сельсовета начнет курсировать еще и автолавка данного сельхозпредприятия.


ФАП не закроют, улицы подсыпут, автолавок станет больше Об этом узнали жители Мисевичского сельсовета на встречах, которые провел заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович

Новость с радостью восприняли и жители деревень Запрудяны и Смильгини, с которыми также встретились представители власти в этот день. Но больше всего люди ждали ответа на вопрос о работе Смильгинского ФАПа. Обеспокоенные слухами о его закрытии, они даже направили в райисполком коллективное обращение. Заместитель председателя райисполкома пояснил, что  некоторые перебои в работе учреждения также были связаны с отсутствием специалиста. И авторитетно заверил, что ФАП не закроют. Дважды в неделю здесь будет вести прием заведующий Пашковичским ФАПом. Как только вакансия закроется, режим работы пункта возобновится.  А вот просьбу людей организовать автобусное сообщение с аг. Заболоть Андрей Андреевич взял на заметку.


ФАП не закроют, улицы подсыпут, автолавок станет больше Об этом узнали жители Мисевичского сельсовета на встречах, которые провел заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

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Теги: Новости
 
 
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