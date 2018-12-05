ФАП не закроют, улицы подсыпут, автолавок станет больше Об этом узнали жители Мисевичского сельсовета на встречах, которые провел заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович





От обсуждения социально-экономического положения района, норм Декрета № 3 о содействии занятости, вопросов безопасной жизнедеятельности, с которых традиционно начинают выступления на встречах-отчетах перед населением представители власти, в аг. Мисевичи перешли к вопросам местного масштаба. Они как раз и касались социальной сферы, которую курирует А.А. Карпович. Местных жителей волнует функционирование объектов инфраструктуры агрогородка: Мисевичский ФАП работает только три дня в неделю, в местном Центре культуры больше двух месяцев не проводятся мероприятия. Андрей Андреевич пояснил, что все эти трудности возникли из-за отсутствия кадров. Фельдшеру Марии Крахмальчик приходится обслуживать два ФАПА — Осиповский и Мисевичский. Руководство районной больницы с учетом нагрузки установило режим их работы. Он может и не совсем удобен пациентам, но в условиях отсутствия специалиста позволяет сохранить доступность медицинской помощи для жителей сельских территорий.







Сложнее обстоят дела с местным учреждением культуры. Пока идет поиск кандидатуры на должность. А чтобы жители Мисевич смогли почувствовать приближение новогодних праздников, Андрей Андреевич поручит сектору по нестационарному обслуживанию и проведению культурно-массовых мероприятий Вороновского ЦКиНТ организовать в агрогородке концертную программу.

Одобрение читалось на лицах сельчан, когда председатель сельсовета И.А. Федосевич проинформировала о ближайших планах по подсыпке улиц Чернобыльской и Лидской агрогородка. Их состояние вызывает много нареканий у местных жителей. Проблему увидел и поможет решить директор дорожно-ремонтного управления района, с которым они на днях делали объезд дорог и улиц сельсовета. Ирина Антоновна рассказала односельчанам еще об одной недавней успешной договоренности — с руководством КСУП «Гирки». Вдобавок к стационарному магазину потребкооперации, частной разъездной торговле, по населенным пунктам сельсовета начнет курсировать еще и автолавка данного сельхозпредприятия.







Новость с радостью восприняли и жители деревень Запрудяны и Смильгини, с которыми также встретились представители власти в этот день. Но больше всего люди ждали ответа на вопрос о работе Смильгинского ФАПа. Обеспокоенные слухами о его закрытии, они даже направили в райисполком коллективное обращение. Заместитель председателя райисполкома пояснил, что некоторые перебои в работе учреждения также были связаны с отсутствием специалиста. И авторитетно заверил, что ФАП не закроют. Дважды в неделю здесь будет вести прием заведующий Пашковичским ФАПом. Как только вакансия закроется, режим работы пункта возобновится. А вот просьбу людей организовать автобусное сообщение с аг. Заболоть Андрей Андреевич взял на заметку.







Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

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