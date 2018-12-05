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К сведению пассажиров автотранспорта
06.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
С 18 декабря вносятся изменения в расписание движение автобуса по городскому маршруту №3.
Переносятся отправления автобуса от остановочного пункта «Горгаз» с 6-55 на 6-45;
от остановочного пункта «Лебедевка» с 7-25 на 7-20.
Справки по тел №78-999
Филиал «Жлобинавтотранс»
ОАО «Гомельоблавтотранс»
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С 18 декабря вносятся изменения в расписание движение автобуса по городскому маршруту №3. Переносятся отправления автобуса от остановочного пункта...
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