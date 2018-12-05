К сведению пассажиров автотранспорта

С 18 декабря вносятся изменения в расписание движение автобуса по городскому маршруту №3.

Переносятся отправления автобуса от остановочного пункта «Горгаз» с 6-55 на 6-45;

от остановочного пункта «Лебедевка» с 7-25 на 7-20.

Справки по тел №78-999

Филиал «Жлобинавтотранс»

ОАО «Гомельоблавтотранс»

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