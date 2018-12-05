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Кремы и мази от мороза могут только усугубить обморожения - врачи

06.12.2018 13:40 — Разное | Интерфакс  
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Не все средства, которые считаются спасительными при минусовой температуре, стоит использовать как спасение от обморожений, считает главный внештатный комбустиолог министерства здравоохранения Республики Беларусь, доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии ГУО "БелМАПО" Алексей Часнойть.

"Мази от обморожения и другие подобные средства могут только усугубить вероятность того, что на порывистом ветру вы получите обморожение", - отметил он на пресс-конференции в четверг в Минске.

По словам А.Часнойтя, гораздо более эффективным способом защиты является использование шарфов, которые при морозе или сильном ветре можно поднять на часть лица.

"Дышите через шарф, дышите через нос. Если будете вдыхать через рот, рискуете простыть или вообще заболеть пневмонией", - предостерег специалист.

Еще одним распространенным заблуждением он назвал такие процедуры при обморожении как растирание водкой, спиртом или снегом, а также принятие горячей ванны.

"При глубоком повреждении горячая ванна только усугубит ваше состояние. Помните: согреваться нужно изнутри. Выпить горячий чай, покушать. Укутаться в одеяло или теплый плед. Но никаких грелок не надо", - объяснил А.Часнойть.

Он также посоветовал согревать руки при обморожениях в подмышечных впадинах или паховой области. А при прогулках на морозе обращать внимание на кожу ваших близких.

"Не всегда человек чувствует начало обморожения. Если вы видите, что у него сильно побледнела кожа на щеках, на руках, на носу – скажите сразу об этом, уйдите в теплое помещение", - отметил он.

Провоцирующими факторами, влияющими на зимние обморожения, А.Часнойть назвал прием алкоголя и курение. Он призвал чаще обращать внимание на нетрезвых, одетых в легкую одежду или упавших и заснувших на морозе граждан.

"Помогите такому человеку встать, отведите его в теплое помещение, вызовите скорую помощь", - предложил специалист.

Он напомнил, что при обморожениях, которые могут наступать и при малой минусовой температуре, помощь специалисты могут оказать лишь в первые 48 часов. В случае, если с обмороженными конечностями к врачам обращаются позже, пациентов направляют в отделения гнойной хирургии по месту жительства, где обычно тех ожидают операции, а иногда и ампутация.

 
Теги: Минск
 
 
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Не все средства, которые считаются спасительными при минусовой температуре, стоит использовать, как спасение от обморожений, считает лавный внештатный...
 
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