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Великобритания изменяет правила подачи документов на получение визы
Новости Великобритании. В начале 2019 года начнет работать новый онлайн-сервис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С его помощью можно будет забронировать время подачи в удобном визовом центре, удаленно отсканировать и загрузить все сопровождающие документы и оформить любые дополнительные услуги, которые необходимы. Информацию можно будет загрузить в любое время до дня посещения.
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Новости Великобритании. В начале 2019 года начнет работать новый онлайн-сервис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С его помощью можно будет...
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