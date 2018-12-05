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Великобритания изменяет правила подачи документов на получение визы

06.12.2018 15:39 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. В начале 2019 года начнет работать новый онлайн-сервис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания изменяет правила подачи документов на получение визы

С его помощью можно будет забронировать время подачи в удобном визовом центре, удаленно отсканировать и загрузить все сопровождающие документы и оформить любые дополнительные услуги, которые необходимы. Информацию можно будет загрузить в любое время до дня посещения.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Великобритании. В начале 2019 года начнет работать новый онлайн-сервис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С его помощью можно будет...
 
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