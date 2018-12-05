1 декабря в актовом зале ГУО «Средняя школа № 1 имени В.Ф.Купревича города Смолевичи» прошла молодежная акция Белорусского республиканского союза молодежи «Достучаться до небес» при участии городских учреждений образования и городского Дома культуры.

Ежегодно Всемирный день борьбы со СПИДом, а проводится он с 1988 года, проходит под различными девизами, отражающими существующие в данный момент насущные проблемы. В 2018 году тема Всемирного дня борьбы со СПИДом – «Знай свой статус». Цель акций и мероприятий, проводимых по всей стране в этот день, – укрепить совместные усилия по борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, социальная терпимость и толерантность к людям, живущим с ВИЧ, повышение информативности населения о данной проблеме.





После приветственных слов, с которыми обратилась к присутствующим и.о.первого секретаря Смолевичского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Каролина Александровна Горощик, перед молодежью выступила заведующий инфекционным отделением учреждения здравоохранения «Смолевичская центральная районная больница» Татьяна Викентьевна Кутас. Простым и доступным языком она рассказала присутствующим о данном заболевании, о путях заражения ВИЧ-инфекцией, которая на четвертой стадии преобразуется в СПИД, и передачи, где лидирующую позицию с 2004 года занимает передача половым путем, о сопутствующих заболеваниях, способах профилактики.

Ребята узнали, что первый случай заражения был зарегистрирован 1959 году в Конго, в 1978 – в США, в 1987 году – в Беларуси, в городе Светлогорск. К слову, ребята внимательно слушали информацию, цифры и случаи заболевания, зарегистрированные в нашем районе. Сегодня 67 жителям нашего района поставлен такой диагноз, 14 человек – умерли от СПИДа. Хотя людей, которые стоят на учете с данным диагнозом больше, так как в нашем районе существует большая миграция населения.

Врач обратила внимание на особенности проблемы материнства с ВИЧ-инфекцией, заметив, что в нашем районе от матерей с таким диагнозом родилось 8 здоровых детей, т.к. женщинам своевременно была оказана имунопрофилактическая помощь. Отдельно остановилась на наркомании как еще одном пути инфицирования ВИЧ.

Также заведующий инфекционным отделением учреждения здравоохранения «Смолевичская центральная районная больница» Татьяна Викентьевна Кутас заострила внимание на том, что ВИЧ-инфекция сегодня поддается коррекции и существуют для этого даже белорусские препараты. Она привела положительные примеры, когда человек смог с помощью специальной терапии и долгого лечения восстановить иммунитет и даже стать отцом.





Татьяна Викентьевна призвала молодых людей ответственно относиться к своему образу жизни и поступкам, потому что эта беда может коснуться каждого, в особенности, молодых людей. К слову, самый молодой человек, которому поставлен диагноз ВИЧ-инфекция, 1998 года рождения.

Из зала поступали вопросы, на которые врач-инфекционист дала исчерпывающее ответы. Один из таких вопросов – можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией, если уколешься иглой, которые специально оставляют на лавочках. При условии, что иголка пролежала там некоторое время, ответ однозначный – нет, но вот гепатитом С заразиться можно легко. Татьяна Викентьевна Кутас подробно остановилась на данном заболевании, рассказав о путях заражения и профилактике учащимся школ района и лицея.

Сегодня многие писатели, журналисты, композиторы через свое творчество стараются привлечь внимание к данной проблеме. Так, автор и композитор Константин Меладзе написал песню «Берегите любовь», которую на мероприятии исполнила солистка Смолевичского ГДК Екатерина Сайнук.

Завершилась молодежная акция запуском в небо белых шаров, символизирующих души людей, умерших от СПИДа.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.