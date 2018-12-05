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Лех Валенса должен извиниться

06.12.2018 18:58 — Разное | Партизан  
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Бывший президент Польши должен извиниться перед председателем партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским за свои слова об ответственности последнего за смоленскую авиакатастрофу. Такое решение вынес суд в Польше.

Напомним, в авиакатастрофе под Смоленском погибли  96 представителей польской элиты, в том числе президент Лех Качиньский с супругой. 

Согласно решению суда, Лех Валенса должен сделать заявление следующего содержания: «Приношу извинения Ярославу Качиньскому за то, что в моих публичных высказываниях в период с апреля 2015 по май 2017 года я сформулировал обвинения, будто Ярослав Качиньский, зная о несоответствующих погодных условиях, которые были во время полета польской делегации в Смоленск, издал распоряжение приземлиться, в результате чего спровоцировал авиакатастрофу 10 апреля 2010 года, а своими дальнейшими действиями старался перебросить ответственность за Смоленскую катастрофу на других. Этими словами я нарушил доброе имя и достоинство Ярослава Качиньского».

Ярослав Качиньский, кстати, требовал, помимо извинений, оштрафовать Валенсу на 30 тысяч злотых (8100 долларов). Однако, как сообщает Польское радио, суд это требование отклонил.


 
 
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Бывший президент Польши должен извиниться перед председателем партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским за свои слова об ответственности последнего...
 
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