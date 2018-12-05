Лех Валенса должен извиниться

Напомним, в авиакатастрофе под Смоленском погибли 96 представителей польской элиты, в том числе президент Лех Качиньский с супругой.





Согласно решению суда, Лех Валенса должен сделать заявление следующего содержания: «Приношу извинения Ярославу Качиньскому за то, что в моих публичных высказываниях в период с апреля 2015 по май 2017 года я сформулировал обвинения, будто Ярослав Качиньский, зная о несоответствующих погодных условиях, которые были во время полета польской делегации в Смоленск, издал распоряжение приземлиться, в результате чего спровоцировал авиакатастрофу 10 апреля 2010 года, а своими дальнейшими действиями старался перебросить ответственность за Смоленскую катастрофу на других. Этими словами я нарушил доброе имя и достоинство Ярослава Качиньского».





Польское радио , суд это требование отклонил. Ярослав Качиньский, кстати, требовал, помимо извинений, оштрафовать Валенсу на 30 тысяч злотых (8100 долларов). Однако, как сообщает, суд это требование отклонил.



