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Конкурс — более 2500 кандидатов на одно место: прием резюме на должность смотрителя сериалов завершен досрочно
3 декабря в базе вакансий jobs.tut.by появилось объявление о поиске кандидата на должность специалиста по просмотру сериалов. А уже сегодня утром работодатель – видеосервис VOKA – объявил о том, что прием резюме от соискателей завершен досрочно.
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Конкурс — более 2500 кандидатов на одно место: прием резюме на должность смотрителя сериалов завершен досрочно
3 декабря в базе вакансий jobs.tut.by появилось объявление о поиске кандидата на должность специалиста по просмотру сериалов. А уже сегодня утром работодатель –...
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