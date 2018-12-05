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Киркоров, Крид, Галыгин. YouTube назвал самые популярные видео и клипы года в Беларуси
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Видеохостинг Youtube составил рейтинг самых популярных видео и музыкальных клипов года среди беларусов. Больше всего мы смотрели клип Вадима Галыгина и группы «Ленинград» к празднику 8 марта и развивающие мультфильмы для детей, а из музыкального слушали только российское − «Цвет настроения чёрный», «Чика» и Skibidi.
Топ-10 самых популярных видео в Беларуси в 2018 году:
1. Вадим Галыгин и «Ленинград» − «8 Марта»
2. «Руки Мыть Нужно Каждый День» − детские песни − развивающие мультфильмы для детей
3. Филипп Киркоров и Николай Басков − «Извинение за Ibiza (Kanye West & Lil Pump parody)»
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Топ-10 музыкальных видео 2018 года в Беларуси:
1. Егор Крид feat. Филипп Киркоров − «Цвет настроения черный (премьера клипа, 2018)»
2. Артур Пирожков − «Чика»
3. Little Big − Skibidi (official music video)
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Видеохостинг Youtube составил рейтинг самых популярных видео и музыкальных клипов года среди беларусов. Больше всего мы смотрели клип Вадима Галыгина и группы...
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