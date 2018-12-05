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Киркоров, Крид, Галыгин. YouTube назвал самые популярные видео и клипы года в Беларуси

06.12.2018 19:26 — Разное | KYKY  
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Видеохостинг Youtube составил рейтинг самых популярных видео и музыкальных клипов года среди беларусов. Больше всего мы смотрели клип Вадима Галыгина и группы «Ленинград» к празднику 8 марта и развивающие мультфильмы для детей, а из музыкального слушали только российское − «Цвет настроения чёрный», «Чика» и Skibidi.

Топ-10 самых популярных видео в Беларуси в 2018 году:

1. Вадим Галыгин и «Ленинград» − «8 Марта»

2. «Руки Мыть Нужно Каждый День» − детские песни − развивающие мультфильмы для детей

3. Филипп Киркоров и Николай Басков − «Извинение за Ibiza (Kanye West & Lil Pump parody)»

4. Премьера клипа VIKI SHOW − «Просто» − «Вики Шоу»

5. Папа запретил дочке идти на выпускной в сексуальном платье − «Дизель Шоу 2018» | «ЮМОР ICTV»

6. Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидиc − шоу «Лучше Всех»

7. «Фиксики» − «Окно» / Fixiki

8. Ивлеева − про Элджея, секс и пластику − «вДудь»

9. «Ты супер!»: Диана Анкудинова, 14 лет, г. Тольятти. «Derniere Danse»

10. Лига плохих шуток #10 | Гарик Харламов и Филипп Киркоров

Топ-10 музыкальных видео 2018 года в Беларуси:

1. Егор Крид feat. Филипп Киркоров − «Цвет настроения черный (премьера клипа, 2018)»

2. Артур Пирожков − «Чика»

3. Little Big − Skibidi (official music video)

4. Филипп Киркоров − «Цвет настроения синий»

5. Егор Крид − «Миллион алых роз» (премьера клипа, 2018)

6. Тимати feat. Егор Крид − «Гучи» (премьера клипа, 2018)

7. Little Big − Faradenza (official music video)

8. Loboda − «Парень» [Официальное видео]

9. Matrang − «Медуза»

10. Kazka − «Плакала» [Official video]

 
 
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Видеохостинг Youtube составил рейтинг самых популярных видео и музыкальных клипов года среди беларусов. Больше всего мы смотрели клип Вадима Галыгина и группы...
 
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