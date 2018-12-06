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Российские клубы не отпустили двух хоккеистов в сборную Беларуси на декабрьский турнир

06.12.2018 22:17 — Разное | Tut.by  
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За несколько дней до старта декабрьского тренировочного лагеря национальной сборной Беларуси в составе ожидающихся в нем игроков произошли изменения, сообщает пресс-служба ФХБ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вместо защитника «Витязя» Ильи Шинкевича и форварда «Северстали» Владислава Кодолы, не сумевших получить на время сбора освобождение из своих российских клубов, приглашены минские динамовцы защитник Кирилл Готовец (1991) и нападающий Артур Гаврус (1994).

Отметим, что Шинкевич не так давно подписал пресловутое «отказное» письмо, утратившее актуальность после недавнего возвращения белорусским игрокам статуса нелегионеров в российских клубах.


Илья Шинкевич. Фото: hcvityaz.ru

А 22-летний урожденный гомельчанин Кодола и вовсе до сих пор не был замечен в вертикали сборных родины (от юношеской до национальной) на официальном уровне, хотя и получал приглашения.

Таким образом, список игроков, которые приступят к работе в кэмпе сборной в ближайший понедельник, приобрел следующий вид:

вратари — Михаил Карнаухов (1994, Динамо Мн, КХЛ), Александр Осипков (1997, Динамо-Молодечно);

защитники — Андрей Антонов (1985, Юность), Даниил Бокун (1996), Дмитрий Знахаренко (1993), Кирилл Готовец (1991) (все — Динамо Мн, КХЛ), Павел Воробей (1997, Сибирь, КХЛ), Роман Достанко (1994, Шахтер), Никита Крыскин (1994), Михаил Хоромандо (1991) (оба — Неман), Никита Устиненко (1995) (Молот-Прикамье, ВХЛ), ;

нападающие — Андрей Белевич (1997, Динамо-Молодечно), Виктор Бовбель (1998), Артем Демков (1989), Виктор Туркин (1989) (все — Шахтер), Артем Кислый (1989), Александр Малявко (1990), Сергей Малявко (1990), Никита Ремезов (1990), Павел Боярчук (1990) (все — Неман), Артур Гаврус (1994), Илья Литвинов (1998) (оба — Динамо Мн, КХЛ), Максим Парфеевец (1992), Павел Развадовский (1989), Михаил Стефанович (1989) (все — Юность), Никита Феоктистов (1990, Адмирал, КХЛ).

После двух дней тренировочной работы на родине белорусская сборная отправится в Норвегию для участия в турнире MECA hockey games.

13 декабря. Норвегия — Беларусь

14 декабря. Франция — Беларусь

15 декабря. Беларусь — Венгрия.

 
 
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За несколько дней до старта декабрьского тренировочного лагеря национальной сборной Беларуси в составе ожидающихся в нем игроков произошли изменения.
 
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