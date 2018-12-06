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В России могут запустить платформу для дистанционного голосования

06.12.2018 22:09 — Разное | Партизан  
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Российские избиратели смогут голосовать дистанционно на выборах регионального или федерального значения после запуска специальной блокчейн-платформы.

С соответствующей инициативой выступил Центризбирком, сообщает газета «Коммерсант».

ЦИК добился того, чтобы правительство включило проект по созданию платформы для удаленного голосования в государственную программу по развитию цифровой экономики. Глава кабмина Дмитрий Медведев уже одобрил включение проекта по созданию такой платформы в госпрограмму.

Представитель правительства Алия Самигуллина официально подтвердила факт поручения премьера включить создание платформы в эту программу.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова, которая выступает сторонником блокчейн-технологий, направила письмо Дмитрию Медведеву, в котором перечислила основные преимущества разработки площадки для дистанционного голосования на выборах любого уровня.

Гражданин получит возможность проголосовать за своего кандидата в любом месте, а вся информация о ходе голосования будет максимальной прозрачной. Кроме этого, Элла Памфилова высказалась за скорейшее подключение всех избирательных комиссии нашей страны к интернету.


 
 
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Российские избиратели смогут голосовать дистанционно на выборах регионального или федерального значения после запуска специальной блокчейн-платформы.
 
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