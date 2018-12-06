В России могут запустить платформу для дистанционного голосования

«Коммерсант» . С соответствующей инициативой выступил Центризбирком, сообщает газета





ЦИК добился того, чтобы правительство включило проект по созданию платформы для удаленного голосования в государственную программу по развитию цифровой экономики. Глава кабмина Дмитрий Медведев уже одобрил включение проекта по созданию такой платформы в госпрограмму.









Представитель правительства Алия Самигуллина официально подтвердила факт поручения премьера включить создание платформы в эту программу.





Ранее глава ЦИК Элла Памфилова, которая выступает сторонником блокчейн-технологий, направила письмо Дмитрию Медведеву, в котором перечислила основные преимущества разработки площадки для дистанционного голосования на выборах любого уровня.





Гражданин получит возможность проголосовать за своего кандидата в любом месте, а вся информация о ходе голосования будет максимальной прозрачной. Кроме этого, Элла Памфилова высказалась за скорейшее подключение всех избирательных комиссии нашей страны к интернету.



