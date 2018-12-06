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"Вам лучше не слышать этого". Лукашенко извинился перед Путиным
Фото: president.gov.by
«Пришлось извиняться потом перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, ну вам лучше не слышать этого», — признался Александр Лукашенко.
Дальнейшие детали неизвестны.
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Александр Лукашенко рассказал, что извинился перед российским коллегой Владимиром Путиным.
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