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"Вам лучше не слышать этого". Лукашенко извинился перед Путиным

06.12.2018 23:31 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко рассказал, что извинился перед российским коллегой Владимиром Путиным за публичный спор о цене на газ для Минска.

«Пришлось извиняться потом перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, ну вам лучше не слышать этого», — признался Александр Лукашенко.

Дальнейшие детали неизвестны.



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Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Александр Лукашенко рассказал, что извинился перед российским коллегой Владимиром Путиным.
 
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