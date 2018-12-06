Навстречу 100-летию БССР. Как формировалась белорусская государственность

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Становление белорусской государственности на советской основе происходило в чрезвычайно сложных геополитических условиях — Первой мировой войны, революции и Гражданской войны. Своеобразной точкой отсчета формирования белорусской государственности на советской основе является Первый Всебелорусский съезд, созванный в декабре 1917 г. с разрешения и при финансовой поддержке правительства Советской России.

Избранному на данном съезде органу, в соответствии с заключенным соглашением, должна была перейти вся полнота власти на территории Беларуси. В резолюции съезда отмечалось, что делегаты, «закрепляя свое право на самоопределение, завоеванное Российской революцией», постановили «выделить из своего состава орган краевой власти в лице Всебелорусского Совета крестьянских, солдатских и рабочих депутатов». Исходя из данного документа, речь шла о возможности создания советской формы белорусской государственности. Но в результате насильственного разгона Первого Всебелорусского съезда руководством Облисполкомзапа легитимный процесс конституирования белорусской государственности был прерван.

Однако данный вопрос не был снят с повестки дня. Деятели левого крыла белорусского национального движения вошли в состав созданного, согласно декрету В. Ленина от 31 января 1918 г., Белорусского национального комиссариата (Белнацкома), функционировавшего на правах отдела Народного комиссариата по делам национальностей РСФСР, который возглавлял И. Сталин.

Комиссаром Белнацкома был назначен А. Червяков, его заместителем — В. Скоринко. Белнацком имел отделения в Петрограде, Витебске, Саратове и Смоленске. Среди сотрудников Белнацкома были Г. Богданович, А. Вазилло, И. Дворчанин, К. Дуж-Душевский, Д. Жилунович (секретарь), Е. Канчер, И. Лагун, С. Соболевский, Б. Тарашкевич, Ф. Турук, А. Устилович, большинство из которых были в числе делегатов, а также организаторов Первого Всебелорусского съезда.

Созданный орган — Белнацком — заложил основы будущей белорусской советской государственности. Вместе с белорусскими секциями РКП(б) он вел политическую и культурно-просветительскую работу среди белорусов на территории Советской России. Его представители опекали беженцев, брали на учет белорусские организации и учреждения, эвакуированные во время Первой мировой войны, открывали белорусские школы и клубы, издавали литературу на белорусском и русском языках.

Под влиянием этих организаций идея реализации белорусской национальной государственности на советской основе приобретала всё более широкую поддержку, что находило отражение в принятии соответствующих резолюций белорусскими собраниями, конференциями и съездами.

Однако предложения по созданию белорусского государства, даже на автономных началах и в федеративной форме с Советской Россией, игнорировались руководством Северо-Западного комитета РКП(б) и Облисполкомзапа на протяжении всего 1918 г.

Решающим шагом на пути национально-государственного самоопределения Беларуси на советской основе явились решения конференции белорусских секций РКП(б), состоявшейся 21—23 декабря 1918 г. в Москве. Конференция признала необходимым создание Временного рабоче-крестьянского правительства Беларуси. Было избрано Центральное бюро белорусских секций РКП(б) из 5 членов (Д. Жилунович (председатель), Ф. Балбеко, И. Нецецкий, М. Драко-Дракон, А. Червяков) и 1 кандидата (И. Дыло).

Фактически вопрос о самоопределении Беларуси получил свое разрешение в последнюю неделю декабря 1918 г., когда Центральное партийное и советское руководство согласилось на провозглашение независимой Социалистической Советской Республики Беларуси.

Уже 30 декабря 1918 г. в Смоленске начала работу VI Северо-Западная областная конференция РКП(б), провозгласившая себя І съездом Коммунистической партии (большевиков) Беларуси. Согласно директиве ЦК РКП(б), в доклад А. Мясникова по вопросу «Текущий момент» был включен пункт «Белорусская Советская Республика», содержащий предложение «объявить Западную коммуну самостоятельной Социалистической Советской Белорусской Республикой». В качестве аргумента выделялся международный фактор: «замкнуть цепь самоопределившихся образований». Делегаты согласились с таким предложением и без обсуждения единогласно приняли общую резолюцию о провозглашении Западной Коммуны Белорусской Советской Республикой при пяти воздержавшихся.

В одной из резолюций I съезда КП(б)Б подчеркивалось, что Белорусской Раде и ее Народной Республике «трудовой народ противопоставляет свою рабоче-крестьянскую власть, свою советскую республику». Тем самым де-факто косвенно признавалась роль БНР в становлении белорусской национальной государственности на советской основе.

В тот же день, 30 декабря 1918 г., единогласно было принято отдельное постановление о территории Беларуси. Согласно документу, основным территориальным ядром республики считались губернии Минская, Смоленская, Могилевская, Витебская и Гродненская с прилегающими к ним местностями соседних губерний, населенных преимущественно белорусами.

Подготовлено

Национальной академией наук Беларуси.

(Продолжение будет).