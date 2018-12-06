Мировые цены на продовольствие пошли на снижение





В ноябре мировые цены на продовольственные товары снизились, главным образом на пальмовое и другие растительные масла, заявила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.

Индекс продовольственных цен ФАО в ноябре составил 160,8 пункта, что на 1,3% меньше, чем в октябре, и на 8,5% больше, чем годом ранее. Индекс продовольственных цен сейчас находится на самом низком уровне с мая 2016 года, сообщили "Ежедневнику" в ФАО.

Индекс цен на растительные масла ФАО достиг 12-летнего минимума, снизившись на 5,7% с октября. Обильные запасы пальмового масла и обильное предложение соевого и подсолнечного масла стали основным фактором снижения цен в этой категории.

Индекс цен ФАО на зерно, в который входят цены на пшеницу, фуражное зерно и рис, за месяц снизился на 1,1%, что отражает большие объемы экспортных поставок пшеницы, усиление экспортной конкуренции на рынке кукурузы и поступление нового урожая риса.

Индекс цен ФАО на молочную продукцию снижается уже шестой месяц подряд, упав на 3,3% по сравнению с октябрьским значением, поскольку крупные запасы и увеличение объемов экспортных поставок - особенно из Новой Зеландии - привели к снижению котировок цен на сливочное масло, сыр и сухое цельное молоко.

Индекс цен ФАО на сахар противостоял общей понижательной тенденции, увеличившись на 4,4% в этом месяце. Рост котировок сахара отражает главным образом значительное сокращение производства в Бразилии, где, согласно последним оценкам, доля сахарного тростника, используемого для производства сахара, снизилась с 47,4% в 2017 году до 35,8%.

Индекс цен на мясо ФАО оказался незначительно ниже по сравнению с прошлым месяцем, при этом в течение месяца повышались только цены на мясо крупного рогатого скота.

Обновленный прогноз по производству зерна

ФАО также выпустила новый выпуск «Сводки предложения зерновых и спроса на зерновые», в которой она понизила прогноз по мировому производству зерновых в 2018 году до 2595 млн тонн, что на 2,4% ниже рекордного уровня, достигнутого в прошлом году.

Обновленные данные не включают недавний значительный пересмотр Китаем оценок по производству зерновых, в частности для кукурузы, находящихся сейчас на рассмотрении ФАО, которая выпустит оценку с учетом обновленных данных в начале следующего года.

Мировое производство риса в этом году может достигнуть нового максимума в 513 млн тонн, что на 1,3% больше по сравнению с показателем 2017 года. В отличие от риса, ФАО снизила свой прогноз по мировому производству пшеницы до 725,1 млн тонн вследствие снижения прогнозов на урожай в Турции и Российской Федерации. Прогноз по мировому производству фуражного зерна также был пересмотрен в сторону снижения до 1357 млн тонн главным образов вследствие снижения прогнозов на урожай ячменя и сорго.

ФАО ожидает расширение посевных площадей под озимую пшеницу в северном полушарии, а также увеличения производства кукурузы на большей части южного полушария, хотя перспективы возможного наступления события Эль-Ниньо приводят к ухудшению прогнозов в Южной Африке и соседних странах.

Ожидается, что мировое потребление зерновых в течение сезона 2018/19 года вырастет на 1,3% до 2649 млн тонн, что будет обусловлено ростом потребления зерна в качестве кормов для животных и промышленного использования.

Согласно прогнозам, мировые запасы зерновых составят 762 млн тонн на конец сезонов в 2019 году, что примерно на 6,5% ниже их высоких уровней открытия. Ожидается, что запасы кукурузы сократятся на 14%, в то время как запасы пшеницы должны снизиться как минимум на 12%. Согласно прогнозам, мировые запасы риса увеличатся на 2,7%, достигнув исторического максимума в 177 млн тонн.

По-прежнему ожидается сокращение мирового товарооборота зерновыми товарами в 2018/19 году, хотя снижение, оцениваемое в 1,1%, меньше, чем ожидалось в ноябре.