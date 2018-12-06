Древние европейцы вымерли от чумы

В истории Европы есть один загадочный момент. Примерно 5−5,5 тысяч лет назад здесь существовали крупные поселения, в которых жили тысячи людей. Эти «мегаполисы» просуществовали порядка 200−500 лет, а затем внезапно были заброшены, пишет « Популярная механика ».



Гравюра Поля Фюрста «Доктор Клюв Рима»

Дело осложняется тем, что все это происходило в дописьменную эпоху и обо всех тогдашних событиях мы знаем только по археологическим свидетельствам, понять которые порой очень непросто.

Очередную попытку сделала группа ученых, исследовавшая захоронение древних жителей Швеции, сделанное примерно 5100 лет назад. Сейчас это пригород Фальчепинга.

В зубах одной из покойных — девушки примерно 20 лет — нашлись фрагменты ДНК бактерии Yersinia pestis, больше известной как чумная палочка. Немного позже аналогичные следы заболевания нашлись в костях других умерших.

Секвенировав геном ученые из группы Саймона Расмуссена (Simon Rasmussen) из Копенгагенского университета получили возможность сравнить его с современным геномом чумной палочки и с иными находками минувших времен.

Выяснилось, что найденный возбудитель чумы приходится как минимум близким родственником восточноевропейским (поволжским) формам чумы, которые ранее считались предковыми для бактерий Yersinia pestis. Вместе с тем, в ее ДНК присутствует множество нехарактерных для других разновидностей мутаций.

Как констатируют ученые, такое сочетание признаков характерно для микроба, быстро распространяющегося на новые для него территории. В случае с чумой это, вероятно, означало всеевропейскую эпидемию, произошедшую как раз в интересующее нас время.