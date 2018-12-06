ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Древние европейцы вымерли от чумы

07.12.2018 09:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В истории Европы есть один загадочный момент. Примерно 5−5,5 тысяч лет назад здесь существовали крупные поселения, в которых жили тысячи людей. Эти «мегаполисы» просуществовали порядка 200−500 лет, а затем внезапно были заброшены, пишет «Популярная механика».


Гравюра Поля Фюрста «Доктор Клюв Рима»

Дело осложняется тем, что все это происходило в дописьменную эпоху и обо всех тогдашних событиях мы знаем только по археологическим свидетельствам, понять которые порой очень непросто.

Очередную попытку сделала группа ученых, исследовавшая захоронение древних жителей Швеции, сделанное примерно 5100 лет назад. Сейчас это пригород Фальчепинга.

В зубах одной из покойных — девушки примерно 20 лет — нашлись фрагменты ДНК бактерии Yersinia pestis, больше известной как чумная палочка. Немного позже аналогичные следы заболевания нашлись в костях других умерших.

Секвенировав геном ученые из группы Саймона Расмуссена (Simon Rasmussen) из Копенгагенского университета получили возможность сравнить его с современным геномом чумной палочки и с иными находками минувших времен.

Выяснилось, что найденный возбудитель чумы приходится как минимум близким родственником восточноевропейским (поволжским) формам чумы, которые ранее считались предковыми для бактерий Yersinia pestis. Вместе с тем, в ее ДНК присутствует множество нехарактерных для других разновидностей мутаций.

Как констатируют ученые, такое сочетание признаков характерно для микроба, быстро распространяющегося на новые для него территории. В случае с чумой это, вероятно, означало всеевропейскую эпидемию, произошедшую как раз в интересующее нас время.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мегаполисы» просуществовали порядка 200−500 лет, а затем внезапно были заброшены.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава МИД Германии предлагает распространить миссию ОБСЕ на Азовское море - СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика