На защите закона и граждан

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Вот уже 20 лет, как в первых числах декабря в Беларуси свой профессиональный праздник отмечают юристы страны. Этот день стал данью уважения всем, кто стоит на страже прав и законных интересов граждан. Широкий спектр деятельности юристов напрямую связан не только с людьми, но и работой с документами — законами, решениями, нормативно-правовыми актами и т.д. Также, в зависимости от специализации, они занимаются подготовкой контрактов, участвуют и ведут судебные процессы, как на стороне защиты, так и обвинения.





В связи с профессиональным праздником в Несвиже в торжественной обстановке состоялось поздравление и вручение наград представителям этой профессии.

Почетной грамотой Несвижского районного исполнительного комитета за многолетнюю добросовестную службу в органах судебной власти, весомый личный вклад в обеспечение правоприменительной государственной деятельности по охране право и свобод граждан, их чести и достоинства, интересов общества награжден судья суда Несвижского района Д.А. Гвозд.

Более двадцати лет назад начал Дмитрий Александрович трудовую биографию юриста в суде Клецкого района. Работал судебным исполнителем. В 2002 году он закончил Белорусский институт правоведения. С тех пор — в должности судьи. В ноябре прошлого года Д.А. Гвозду присвоен второй квалификационный класс.

Почетной грамотой районного Совета депутатов за многолетний добросовестный труд в органах судебной власти, высокий профессионализм и значительный вклад в обеспечение организационной деятельности суда Несвижского района удостоены заведующий канцелярией суда Несвижского района Н.Н. Хотынюк и ведущий специалист суда Несвижского района М.В. Проценко.

В следующем, 2019-м, году исполняется круглая дата, с тех пор как Надежда Николаевна Хотынюк является сотрудником суда Несвижского района. В органах судебной власти она уже три десятилетия. Начинала секретарем судебного заседания. С 2000-го года по настоящее время исполняет ответственную работу заведующего канцелярией суда Несвижского района. Надежда Николаевна заслуженно пользуется авторитетом среди коллег, на высоком профессиональном уровне исполняет должностные обязанности.

Марина Валерьевна Проценко на должности ведущего специалиста суда Несвижского района почти два года.

Когда-то, получив в Гродненском университете высшее юридическое образование, молодой специалист несколько лет была помощником прокурора города Пинска Брестской области. Впоследствии свою трудовую биографию продолжила на Несвижчине — работала юрисконсультом УП «Автомобильный парк № 8» ОАО «Миноблавтотранс».

Ведущий специалист суда Несвижского района М.В. Проценко в совершенстве владеет работой, постоянно отслеживая изменения в законодательстве, повышает свою личную профессиональную подготовку.

Добросовестного и грамотного специалиста ценят в коллективе.

Уходящий год для Марины Валерьевны — юбилейный. «Возраст» трудового стажа ведущего специалиста совпадает с юбилейной цифрой, которую, в воскресенье, 2 декабря, отметили все юристы Беларуси.

Вручая награды, председатель Несвижского районного Совета депутатов В.М. Лазюк поздравил с профессиональным праздником тех, кто посвятил себя юриспруденции, подчеркнул неоценимую роль юристов — людей, чья профессиональная деятельность связана с формированием и развитием правовой целостности общества и государства.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.