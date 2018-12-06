Новый асфальт по улице Товарной в Жлобине – по новым технологиям

– Возвращаясь из командировки, сошёл с поезда и увидел вот какую картину. По улице Товарной асфальтируют дорогу. И это в зимний период? Неужели нельзя было подождать до весны или это новые технологии?

Андрей Иванович

Мы узнали, что заказчиком этих работ является КДУП КиТС «Теплосервис». И. о. главного инженера Дмитрий ПЛЕССКИЙ пояснил:

– Жлобинчане уже знают о том, что в этом году выполнены работы по прокладке тепловой сети для переподключения объектов ОАО «БЕЛФА» к Жлобинской ТЭЦ. А для этого пришлось уложить 5,038 км труб. Для восстановления благоустройства был заключён договор на выполнение работ с ГП «Жлобинская ПМК-71». Укладка асфальта осуществляется по улицам Товарной и Революционной. Используется специальная технология с применением асфальта, в состав которого входят битумно-полимерные добавки, устойчивые к заморозкам, повышенной влажности и нагрузкам.

Кстати, по готовому покрытию можно сразу начинать движение, и на качестве асфальта это не отражается.

Материалы подготовила Анна ШМИГИРЁВА.

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