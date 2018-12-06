Власти предлагают беларусам оценить работу госорганов по пятибалльной шкале

Министерство связи и информации запустило сайт с рейтингом беларуских государственных организаций. По заявлению ведомства, беларусы могут свободно оценить на сайте качество услуг от разных госорганов, исполкомов и администраций. До 1 января 2019 года портал работает в тестовом режиме.

В министерстве указывают, что портал ориентирован на граждан и даёт им «удобный инструмент для размещения своего мнения о качестве работы государственных организаций». Всего там есть 9751 госструктура. Чтобы оставлять свои оценки и смотреть отзывы других пользователей, нужно зарегистрироваться. Пресс-служба министерства пишет, что такой сайт «создаёт дополнительный стимул для улучшения качества работы с населением и способствует развитию открытого диалога правительства и населения».

Также сообщается, что представители госорганизаций могут просматривать отзывы о своих ведомствах, но не обязаны на них реагировать, потому что они не подпадают под закон «Об обращениях граждан». Оценить работы организаций можно по пятибалльной шкале и через четыре критерия:

простота и понятность процесса получения услуги;

доступность информации о порядке получения услуги;

соблюдение установленного срока предоставления услуги;

вежливость и доброжелательность сотрудников.

У каждой организации будет высчитываться средний балл, который пойдёт в общий рейтинг. Например, вот так сейчас выглядит топ-3, если выбрать город Минск и сферу жизнедеятельности «Архитектура и строительство».