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Власти предлагают беларусам оценить работу госорганов по пятибалльной шкале
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Министерство связи и информации
В министерстве указывают, что портал ориентирован на граждан и даёт им «удобный инструмент для размещения своего мнения о качестве работы государственных организаций». Всего там есть 9751 госструктура. Чтобы оставлять свои оценки и смотреть отзывы других пользователей, нужно зарегистрироваться. Пресс-служба министерства пишет, что такой сайт «создаёт дополнительный стимул для улучшения качества работы с населением и способствует развитию открытого диалога правительства и населения».
Также сообщается, что представители госорганизаций могут просматривать отзывы о своих ведомствах, но не обязаны на них реагировать, потому что они не подпадают под закон «Об обращениях граждан». Оценить работы организаций можно по пятибалльной шкале и через четыре критерия:
У каждой организации будет высчитываться средний балл, который пойдёт в общий рейтинг. Например, вот так сейчас выглядит топ-3, если выбрать город Минск и сферу жизнедеятельности «Архитектура и строительство».
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Министерство связи и информации запустило сайт с рейтингом беларуских государственных организаций. По заявлению ведомства, беларусы могут свободно оценить на...
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