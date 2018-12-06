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На медицинской конференции в Минске обсудили ключевые вопросы биоэтики

07.12.2018 13:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Биоэтика, защита прав человека в биомедицине и презумпция «несогласия» на трансплантацию органов. Эти вопросы 7 декабря стали ключевыми на международной конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На медицинской конференции в Минске обсудили ключевые вопросы биоэтики

Дискуссионная площадка собрала более 150 участников. Среди них – врачи, юристы, адвокаты. Зачастую вопросы из области биомедицины непростые и деликатные.

На медицинской конференции в Минске обсудили ключевые вопросы биоэтики

Потому, ключевой посыл встречи – профильные специалисты должны знать основные принципы защиты прав человека. В области биоэтики Беларусь сотрудничает с Советом Европы по программному документу – Плану действий.

На медицинской конференции в Минске обсудили ключевые вопросы биоэтики

Елена Богдан, руководитель главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси:
Почему мы проводим эту конференцию? У нас есть интересный опыт работы с Совета Европы. Год назад мы провели подобную конференцию по информированному согласию пациента на оказание медицинской помощи. В этом году она посвящена подведению итогов двухгодичной работы с Советом Европы. Плюс презентация образовательного курса HELP – это электронный ресурс, которой позволяет врачам, юристам повышать свою компетенцию в вопросах биоэтики.

На медицинской конференции в Минске обсудили ключевые вопросы биоэтики

Лоранс Львофф, руководитель отдела по биоэтике Совета Европы:
Мы работаем, чтобы выработать единые стандарты. Для этого нужно подключать разных специалистов. Врачи плюс юристы. Тем самым, показывая позиции разных сторон в вопросе биоэтики. Впрочем, это наша повседневная работа межправительственного комитета по биоэтике. В нём представлены 47 стран Совета Европы. Плюс страны-наблюдатели, в том числе и Беларусь.

На медицинской конференции в Минске обсудили ключевые вопросы биоэтики

Накануне этой встречи были подведены итоги общебелорусского конкурса студенческих работ «Доступная биоэтика». Авторы лучших эссе, плакатов и видеороликов уже побывали с учебным визитом в Страсбурге.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Биоэтика, защита прав человека в биомедицине и презумпция «несогласия» на трансплантацию органов. Эти вопросы 7 декабря стали ключевыми на...
 
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