|
На медицинской конференции в Минске обсудили ключевые вопросы биоэтики
Новости Беларуси. Биоэтика, защита прав человека в биомедицине и презумпция «несогласия» на трансплантацию органов. Эти вопросы 7 декабря стали ключевыми на международной конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дискуссионная площадка собрала более 150 участников. Среди них – врачи, юристы, адвокаты. Зачастую вопросы из области биомедицины непростые и деликатные.
Потому, ключевой посыл встречи – профильные специалисты должны знать основные принципы защиты прав человека. В области биоэтики Беларусь сотрудничает с Советом Европы по программному документу – Плану действий.
Елена Богдан, руководитель главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси:
Лоранс Львофф, руководитель отдела по биоэтике Совета Европы:
Накануне этой встречи были подведены итоги общебелорусского конкурса студенческих работ «Доступная биоэтика». Авторы лучших эссе, плакатов и видеороликов уже побывали с учебным визитом в Страсбурге.
Новости по теме
«Здесь основные услуги будут оказываться». Сергей Малышко на открытии амбулатории в квартале «Магистр»
‡агрузка...
От устранения барьеров до создания единых рынков. Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге – в репортаже СТВ
Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси
На медицинской конференции в Минске обсудили ключевые вопросы биоэтики
Выборы лидера Христианского демократического союза проходят в Гамбурге
В Польше автобус вылетел в кювет и перевернулся, более 50 человек пострадали
Из-за столкновения полиции с активистами в Афинах задержали 30 человек
Профсоюзы Беларуси усилили контроль за нормами температурного режима на предприятиях
В ОПЕК продолжают обсуждение вопроса по сокращению добычи нефти
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Биоэтика, защита прав человека в биомедицине и презумпция «несогласия» на трансплантацию органов. Эти вопросы 7 декабря стали ключевыми на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)