От снятия барьеров до формирования общих рынков – Александр Лукашенко высказался о нерешенных вопросах в ЕАЭС

Выступая на саммите, глава государства отметил, что существует несколько важных вопросов, которые до сих пор остаются нерешенными в ЕАЭС. Александр Лукашенко остановился на каждом из них и представил позицию белорусской стороны по их разрешению.
"Я вынужден об этом говорить, но буду говорить не с точки зрения стенания и рыдания, а с точки зрения того, что мы договорились, но не сделали. И с точки зрения того, что наш союз (к счастью, я был у истоков его создания) образовывался на определенных свободах передвижения рабочей силы, капиталов, услуг, товаров. И самое главное, о чем мы договаривались, создавая нашу единую экономику, что все субъекты хозяйствования и наши люди будут иметь равные условия. Если таких равных условий нет, то нет и союза", - отметил белорусский лидер.
Устранение барьеров и изъятий на рынке ЕАЭС
Президент констатировал, что в начале 2018 года Россия в качестве председателя в органах ЕАЭС продолжила работу по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС.
"Это действительно одна из самых острых проблем нашего союза, которая еще несколько лет назад была обозначена белорусской стороной. Однако данный вопрос решается непозволительно медленно. Более того, на смену устраняемым барьерам возводятся новые. И это стало практикой", - обратил внимание глава государства.
Александр Лукашенко считает, что это совершенно недопустимая ситуация, нарушающая достигнутые договоренности.
"Как показала практика, важно не только устранять преграды, но и параллельно создавать условия, исключающие возможность их повторного возникновения. В этой связи предлагаю предоставить нашей Евразийской экономической комиссии полномочия принимать решения в случае повторного введения каким-либо государством-участником ограничений или же продления уже действующих", - сказал он.
По мнению белорусской стороны, это не затронет национальные интересы государств, при этом позволит исключить протекционизм, который наносит серьезный ущерб интеграционным процессам.
"Все сидящие за этим столом на мировой протекционизм в торговле отреагировали, обозвав его грубо - экономические войны. Так зачем у себя создаем их? - спросил Президент. - Следует также повысить ответственность представителей исполнительной власти наших стран за принятие решений, идущих вразрез с принципами, закрепленными в нашем договоре о союзе".
Формирование общих рынков
Беларусь выступает за обеспечение всеобъемлющего и безусловного выполнения всеми государствами ЕАЭС союзных норм и взятых на себя обязательств. Александр Лукашенко напомнил, что стороны договорились к 2025 году создать общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов.
"Мы обязаны выполнить все в намеченные сроки и обеспечить работу союза в условиях стабильной и справедливой топливно-сырьевой политики, - заявил глава государства. - В союзнических отношениях нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов. Есть целостная система - Евразийский экономический союз. И под этим мы концептуально и конкретно подписались".
Президент высказал солидарность с мнением российской стороны о важности развития новых сфер сотрудничества, в том числе атомной энергетики и возобновляемых энергоисточников. Однако, заметил он, отсутствие согласия по принципам формирования основного нефтегазового рынка не позволяет ЕАЭС прогрессировать более быстрыми темпами, считает белорусский лидер. Решение этого ключевого вопроса позволит странам приступить к освоению и других направлений.
Цифровизация экономики в странах ЕАЭС
Эта тема предметно обсуждалась главами государств на встрече в узком формате. Перед странами стоят амбициозные задачи по переходу на современные технологии и модели производства.
"От того, насколько слаженно мы сможем объединять потенциал наших государств через цифровые решения, будет зависеть эффективность интеграции и в целом будущее союза, - сказал Александр Лукашенко. - Беларусь готова к полноценному участию в реализации проектных инициатив цифровой повестки ЕАЭС".
В первую очередь речь идет о цифровой торговле и кооперации, электронной логистике, формировании цифровых транспортных коридоров, развитии точных технологий в сельском хозяйстве и промышленности.
"Мы в Беларуси занимаемся цифровизацией очень давно. Исходя из нашего опыта, должен сказать: сейчас модно говорить о цифровизации, развитии IT-технологий. Это очень важное направление, это значительно активизирует производство, сокращает себестоимость. Но это, наверное, 20-25% сегодняшнего дня. И, наверное, долго так будет. А 70-75% - это та традиционная экономика, которая нас сегодня кормит. Поэтому не надо забывать и об этом", - добавил глава государства.
Развитие космических и геоинформационных услуг
В повестку дня нынешнего саммита ЕАЭС также был внесен вопрос о развитии кооперации в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.
"Реализация этой инициативы с учетом ее высокого мультипликативного эффекта на развитие смежных отраслей и секторов придаст мощный импульс нашему инновационному и промышленному сотрудничеству", - убежден Президент.
Говоря о перспективах дальнейшего развития ЕАЭС, Александр Лукашенко отметил, что евразийское строительство должно охватывать все новые сферы сотрудничества.
"В этой связи особенно важно, чтобы через год, а это будет пять лет со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, мы смогли увидеть конкретные и осязаемые результаты нашей работы. Ни у кого не должно возникать сомнений в том, что ЕАЭС - это эффективный совместный проект, нацеленный на повышение уровня экономического благосостояния всех государств-членов", - резюмировал белорусский лидер.
Лидеры стран ЕАЭС перед началом заседания провели переговоры за закрытыми дверями
Лидеры стран ЕАЭС перед официальным открытием заседания Высшего Евразийского экономического совета провели переговоры за закрытыми дверями..
Заседание лидеров стран ЕАЭС началось гораздо позже запланированного времени. Предполагалось, что Президент России Владимир Путин согласно протоколу сначала поприветствует глав делегаций, затем сразу состоится церемония фотографирования, и они направятся на переговоры. Однако после встречи с российским президентом прошла незапланированная встреча глав государств за закрытыми дверями.
"Мы немножко позже начали наше заседание, - сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко. - Мы все вместе, почти полчаса слушая информацию Президента России о последних событиях (переговорах в рамках "двадцатки" и так далее), констатировали, что мир все больше и больше сходит с ума в плане экономики, торговли".
По мнению главы белорусского государства, для ЕАЭС это большой шанс объединиться, сплотиться и придать еще большую динамику развитию сотрудничества.
"Давайте это сделаем. Это ведь зависит от нас, сидящих здесь за этим столом. Беларусь к этому готова", - заявил Президент.
Александр Лукашенко: для ЕАЭС 2018 год стал неоднозначным с точки зрения политики и экономики
Для Евразийского экономического союза 2018 год стал неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
"Сегодня мы подводим итоги общей работы в формате союза за этот год и определяем ориентиры взаимодействия на следующий. Что касается завершающегося периода, то он является достаточно неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения", - сказал Александр Лукашенко.
Среди позитивных достижений Президент отметил вступление в силу договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, наделение Молдовы статусом наблюдателя. Государства - члены союза также подписали временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном, и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.
"Беларусь рассчитывает, что нормы, закрепленные в этих документах, будут реализованы в полной мере. Каждый из них принимался с заделом на будущее и с расчетом на значительный экономический эффект", - заявил Глава государства.
Вместе с тем он отметил, что существуют важные вопросы, которые до сих пор остаются нерешенными. Они касаются устранения барьеров в торговле, формирования общих рынков газа и нефти, цифровизации экономик стран ЕАЭС, развития кооперации в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг.
Лидеры стран ЕАЭС перед началом заседания провели переговоры за закрытыми дверями
Лидеры стран ЕАЭС перед официальным открытием заседания Высшего Евразийского экономического совета провели переговоры за закрытыми дверями.
Заседание лидеров стран ЕАЭС началось гораздо позже запланированного времени. Предполагалось, что Президент России Владимир Путин согласно протоколу сначала поприветствует глав делегаций, затем сразу состоится церемония фотографирования, и они направятся на переговоры. Однако после встречи с российским президентом прошла незапланированная встреча глав государств за закрытыми дверями.
"Мы немножко позже начали наше заседание, - сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко. - Мы все вместе, почти полчаса слушая информацию Президента России о последних событиях (переговорах в рамках "двадцатки" и так далее), констатировали, что мир все больше и больше сходит с ума в плане экономики, торговли".
По мнению главы белорусского государства, для ЕАЭС это большой шанс объединиться, сплотиться и придать еще большую динамику развитию сотрудничества.
"Давайте это сделаем. Это ведь зависит от нас, сидящих здесь за этим столом. Беларусь к этому готова", - заявил Президент.
Александр Лукашенко и Владимир Путин на открытии саммита ЕАЭС подискутировали насчет цен на энергоносители
Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге подискутировали насчет цен на энергоносители.
Президент Беларуси во время своего выступления на открытии саммита акцентировал внимание на необходимости продолжения работы по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих полноценному формированию общего рынка ЕАЭС. Он в том числе отметил, что отсутствие согласия по принципам формирования основного нефтегазового рынка не позволяет союзу прогрессировать более быстрыми темпами.
"Решение этого ключевого вопроса позволит нам приступить к освоению и других направлений", - подчеркнул белорусский лидер.
Он привел пример, касающийся вопроса равноправия и равенства в ЕАЭС:
"Действующий порядок ценообразования на поставляемый в Беларусь природный газ: тариф, применяемый "Газпромом" для белорусской стороны на транспортировку газа из Ямало-Ненецкого автономного округа до нашей границы составляет почти $3 за 1 тыс. куб.м на 100 км, в то время как внутрироссийский тариф - порядка $1".
С учетом этих обстоятельств газ на границе со Смоленской областью обходится Беларуси по цене почти $130 за 1 тыс. куб.м, а установленная оптовая цена для потребителей в Смоленской области России - $70. Это почти в два раза ниже. "Простой вопрос: как конкурировать в этой ситуации?" - спросил Президент Беларуси.
После завершения выступления белорусского лидера слово снова взял Президент России Владимир Путин.
"Спасибо большое, уважаемый Александр Григорьевич. Когда пресса покинет зал, мы подискутируем. Не могу не сделать одну реплику по поводу тарифов на газ. У нас выработан план движения к 2025 году, когда мы должны согласовать единые рынки нефти, нефтепродуктов и газа. Что касается сегодняшней ситуации, то она заключается в том, что важен не тариф, а конечная цена газа, в которую включается этот тариф. Здесь вы правы. Надо, конечно, об этом думать", - сказал он.
Президент России привел данные, что сегодня для Беларуси цена за тысячу кубических метров газа составляет $129, а в следующем году будет $127.
"А в ФРГ $250. И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников", - сказал Владимир Путин.
Вместе с тем он согласился, что стороны должны стремиться к полной унификации. "Для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами. Это предмет переговоров", - заявил российский лидер.
"Вы правы, Владимир Владимирович. Но наш главный партнер, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация. И наши основные не только партнеры, но и конкуренты - это россияне", - констатировал в ответ Александр Лукашенко.
Он напомнил, что если в Беларуси производится какой-то товар, например, тракторы или грузовики, то в этой продукции велика доля комплектующих именно Российской Федерации. "Поэтому главный наш партнер не ФРГ, а Российская Федерация. И нам надо, чтобы были равные условия прежде всего у нашей братской России и Беларуси. Вот в чем вопрос", - сказал Президент Беларуси.
"Вы правильно сказали: мы определились до 2025 года выйти на этот уровень. Но ключевое слово - в данный момент, чтобы мы шли к этому, а не остановились. Да, мы будем еще разговаривать, и у меня будет к вам просьба только одна: чтобы шли к этому. Если будем идти, так и вопросов не будет. Мы понимаем, что за год этого не решить", - добавил Александр Лукашенко.
Россия предлагает проработать создание в ЕАЭС общей расчетной инфраструктуры
Россия предлагает проработать создание в ЕАЭС общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Глава российского государства отметил, что между государствами - членами союза укрепляется координация в проведении валютно-финансовой и денежно-кредитной политики. Ранее представители центральных банков подписали соглашение о гармонизации законодательства в сфере финансового рынка.
"Это большой шаг на пути формирования общего финансового пространства. Предлагаем проработать вопрос о создании общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий", - сказал Владимир Путин.
"Это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем наших стран, сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют. Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета", - добавил российский лидер.
Владимир Путин: реализация подготовленных к саммиту ЕАЭС решений даст прибавку к ВВП стран союза до $9 млрд
Реализация проектов решений, подготовленных к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, может дать прибавку к ВВП стран союза до $9 млрд. Об этом сегодня на саммите заявил Президент России Владимир Путин.
"Подготовлены проекты важных решений - о создании общих рынков нефти, нефтепродуктов, газа. По оценкам экспертов, осуществление этих планов даст прибавку к ВВП наших стран до $9 млрд", - сказал Президент России.
В целом на саммите предстоит подвести итоги совместной деятельности по развитию экономической интеграции в текущем году и поговорить о планах на будущее.
"Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается довольно успешно и весьма динамично, способствует более полному раскрытию экономического потенциала наших государств", - считает российский лидер. По его словам, совокупный ВВП стран союза увеличился в первом полугодии 2018 года на 2%.
Продолжился и рост производства в промышленности в целом по ЕАЭС - плюс 3,3%. В сельском хозяйстве - плюс 2,4%. На 12% выросли объемы внутрисоюзной торговли, достигнув $44 млрд. Товарооборот с внешними партнерами увеличился на 21% до $548 млрд, причем преимущественно за счет наращивания экспорта стран ЕАЭС. Союз улучшил свои позиции и в международных рейтингах.
Нурсултан Назарбаев предложил провести заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил коллегам по ЕАЭС провести следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане в мае 2019 года, приурочив к 25-летию идеи о ЕАЭС, сообщает Казинформ.
Выступая перед лидерами ЕАЭС, президент Казахстана напомнил, что в далеком 1994 году в стенах Московского государственного университета он впервые выступил с идеей создания евразийской интеграции, высказавшись о принципах равноправия и добровольности.
"Тогда я представлял себе мощный экономический союз, который со временем трансформируется в большого игрока на международной арене и будет притягивать своими действиями других, которые захотят с нами работать. Сегодня фактически эта идея стала реальностью - мы в нем работаем. В следующем году исполняется пять лет с момента подписания договора и 25 лет идее, о которой я сейчас говорил. Поэтому, если вы примите, я предлагаю провести очередное заседание в Астане, где мы подписали соглашение о ЕврАзЭС, в мае следующего года, приурочив к 25-летию этой идеи", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана также заявил, что государствам Евразийского экономического союза нужно к 2025 году устранить все препятствия во взаимной торговле. "Это важное условие полноценного функционирования нашего объединения. Комиссии (ЕЭК) и правительствам надо активизировать работу в данном направлении", - приводит слова Нурсултана Назарбаева ТАСС.
Он отметил, что считает важным реализовывать якорные проекты в ключевых секторах экономики, которые на практике позволят укрепить объединение.
Нурсултан Назарбаев также заявил, что странам ЕАЭС нужно завершить работу над соглашением о пенсионном обеспечении граждан объединения.
"Нам надо приложить дополнительные усилия для полноправного функционирования Евразийского экономического союза. Надо завершить работу по давно обсуждаемым документам, которые направлены на обеспечение движения четырех свобод - товаров, капитала, услуг, рабочей силы. Это касается в том числе соглашения о пенсионном обеспечении граждан стран Евразийского экономического союза", - сказал глава Казахстана.
По его словам, документ будет гарантировать гражданам тот объем прав на пенсионное обеспечение, который предусмотрен для резидентов каждой страны.
Необходимо реализовать в ЕАЭС свободу передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы – Сооронбай Жээнбеков
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета отметил важность реализации свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на пространстве ЕАЭС.
"Мы считаем важным обсудить вопрос о состоянии конкуренции на трансграничных рынках. Необходимо анализировать принятые меры по пресечению нарушений общих правил конкуренции, постоянно формировать позитивное представление о союзе как эффективной и конкурентоспособной международной организации", - отметил Сооронбай Жээнбеков.
Он выразил уверенность, что подписанные документы внесут весомый вклад в создание условий ведения бизнеса, и тем самым будет сделан значительный шаг для улучшения жизни граждан всех государств - членов союза.
"Наш союз имеет огромный потенциал для экономического развития каждой страны евразийского пространства, который еще не в полной мере задействован. В этом контексте одной из важнейших задач нашей работы является устранение любых барьеров и ограничений. Считаю важным реализацию четырех основных свобод на пространстве ЕАЭС - свободу передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы должны поддерживать друг друга и устранять препятствия", - подчеркнул лидер Кыргызстана.
Он добавил, что в 2019 году важно провести работу по наращиванию количества секторов и отраслей, в которых будет осуществляться единая экономическая политика, усилить кооперацию в агропромышленном секторе с созданием совместных предприятий. Для успешной реализации этих планов необходима тесная взаимосвязь между государственными органами, Евразийской экономической комиссией и бизнесом. Также необходимо создание механизма реализации совместных инфраструктурных проектов.
"Мы уверены, что реализация совместных проектов приведет к увеличению экономического потенциала всех стран союза. Вместе с тем кыргызская сторона неоднократно отмечала необходимость расширения компетенции Евразийской экономической комиссии, - сказал Сооронбай Жээнбеков. - Полагаю необходимым комиссии совместно с государствами - членами союза провести соответствующие мероприятия для реализации этой инициативы".
В завершение он подчеркнул, что отношения со странами - членами ЕАЭС остаются неизменным приоритетом Кыргызстана, выразил готовность страны к откровенному, доверительному диалогу, призвав партнеров по Евразийскому экономическому союзу к активной совместной работе.
Главы государств ЕАЭС учредили медаль за вклад в развитие союза
Главы государств - членов ЕАЭС сегодня на саммите в Санкт-Петербурге утвердили медаль "За вклад в развитие Евразийского экономического союза".
Решение о награждении граждан, внесших значительный личный вклад в развитие союза, будет принимать Высший Евразийский экономический совет по ходатайству одного из его членов либо члена Совета Евразийской экономической комиссии, председателя Коллегии комиссии, а также председателя Суда ЕАЭС.
Деньги на изготовление медалей будут выделяться из бюджета организации.
Бюджет ЕАЭС в 2019 году составит 8,7 млрд российских рублей
Бюджет Евразийского экономического союза в 2019 году составит более 8,7 млрд российских рублей. Он был утвержден сегодня главами государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Расходы Евразийской экономической комиссии превысят 8,3 млрд российских рублей, Суда ЕАЭС - почти 383 млн российских рублей. Долевой взнос Беларуси составляет практически 400 млн в российской валюте.
У бюджета организации в 2019 году будет особенность: в нем предусмотрены расходы на реализацию цифровой повестки ЕАЭС в сумме 500 млн российских рублей.
Во время заседания главы государств также утвердили размер пошлины, которую должны уплачивать предприятия при обращении в Суд ЕАЭС. В следующем году она будет равняться 44,7 тыс. российских рублей в соответствии с прогнозируемым индексом роста потребительских цен 4,3%.
Следующий саммит ЕАЭС состоится в мае 2019 года в Астане
Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в мае 2019 года в Астане (Казахстан).
Соответствующее решение сегодня приняли главы государств ЕАЭС на саммите в Санкт-Петербурге.
Председательствовать в органах ЕАЭС (Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии) в 2019 году будет Армения.