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Концерт ТТ34, «Литературный бунт» и шахматный квиз. Куда пойти в Бресте в выходные
В выходные в Бресте можно оттянуться на концерте металлистов из ТТ34, культурно отдохнуть на литературно-музыкальной встрече или попробовать свои силы в шахматном квизе.
Что: «Литературный бунт»
Где: Краудфанд-кафе «Грунтоўня»
Когда: 8 декабря с 19.00 до 21.30
Сколько: 4−5 рублей
В честь своего дня рождения «Литературный бунт» собирает друзей, поэтов, музыкантов и тех, кто неравнодушен к искусству. В программе выступление поэтов, фуршет, выступление группы Lorem, дуэта Flucello, певицы Daraya, Екатерины Пыжик (фортепиано).
Что: Концерт ТТ-34
Где: Паб Coyote
Когда: 8 декабря с 19.00 до 21.30
Сколько: от 15 до 20 рублей
В субботу в Бресте выступит культовая белорусская нью-метал группа ТТ34. Музыканты исполнят как хорошо знакомые публике хиты прошлых лет, так и новинки.
Что: Шахматный квиз
Где: Кофейня «Paragraph»
Когда: 9 декабря 9.00 — 11.00
Сколько: 30 рублей с команды
К участию в шахматном квизе приглашаются команды от 2 до 6 человек. Организаторы уверяют, что это первое подобное мероприятие в мире. В программе: викторина, вопросы на слух, пазл-тур, горячие новости, детский тур, коробка с сюрпризом, музыкальный тур. Зарегистрироваться можно по телефону: +375 (44) 510 33 33.
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В выходные в Бресте можно оттянуться на концерте металлистов из ТТ-34, культурно отдохнуть на литературно-музыкальной встреча или попробовать свои силы в шахматном...
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