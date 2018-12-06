Концерт ТТ34, «Литературный бунт» и шахматный квиз. Куда пойти в Бресте в выходные

В выходные в Бресте можно оттянуться на концерте металлистов из ТТ34, культурно отдохнуть на литературно-музыкальной встрече или попробовать свои силы в шахматном квизе.

Что: «Литературный бунт»



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Где: Краудфанд-кафе «Грунтоўня»

Когда: 8 декабря с 19.00 до 21.30

Сколько: 4−5 рублей

В честь своего дня рождения «Литературный бунт» собирает друзей, поэтов, музыкантов и тех, кто неравнодушен к искусству. В программе выступление поэтов, фуршет, выступление группы Lorem, дуэта Flucello, певицы Daraya, Екатерины Пыжик (фортепиано).

Что: Концерт ТТ-34





Где: Паб Coyote

Когда: 8 декабря с 19.00 до 21.30

Сколько: от 15 до 20 рублей

В субботу в Бресте выступит культовая белорусская нью-метал группа ТТ34. Музыканты исполнят как хорошо знакомые публике хиты прошлых лет, так и новинки.

Что: Шахматный квиз



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Где: Кофейня «Paragraph»

Когда: 9 декабря 9.00 — 11.00

Сколько: 30 рублей с команды

К участию в шахматном квизе приглашаются команды от 2 до 6 человек. Организаторы уверяют, что это первое подобное мероприятие в мире. В программе: викторина, вопросы на слух, пазл-тур, горячие новости, детский тур, коробка с сюрпризом, музыкальный тур. Зарегистрироваться можно по телефону: +375 (44) 510 33 33.