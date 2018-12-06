Волейбольный турнир памяти прошел в Вороновском отделе Департамента охраны МВД Республики Беларусь (Фото)





В девятый раз турнир «Пусть ангел каждого хранит» собрал коллег, друзей, которые чтут память о трагически погибших в дорожно-транспортном происшествии. Станислав Левандовский, Евгений Ставарук, Павел Цидзик, Андрей Войшнис и Андрей Ивашко всегда в их сердцах.











Присутствующих приветствовали председатель райсовета депутатов Елена Ганевич, начальник Вороновского отдела Департамента охраны подполковник Александр Станкевич.

— Сегодняшний турнир — это не просто спортивное соревнование, а символ памяти и скорби по ушедшим товарищам, возможность в очередной раз склонить головы перед их светлой памятью, — сказала Елена Яновна. — Подобные мероприятия сплачивают нас, призывают быть сильнее, терпимее, добрее, великодушнее.















Настоятели католического и православного храмов г.п. Вороново Анджей Витэк и Игорь Волошин помолись за погибших, а затем благословили на безопасное несение службы всех присутствующих представителей силовых структур. Минута молчания. И команды РОЧС, отдела Департамента охраны, колледжа, Лидского погранотряда и РОВД вышли на спортивную волейбольную площадку, где было по-настоящему жарко.







































