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Погода на выходные и начало недели

07.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Мокрый снег, туман, гололедица и до 6 градусов тепла ожидаются в Беларуси в выходные.

В субботу, 8 декабря, погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты. На большей части территории ожидаются осадки (снег, мокрый снег, преимущественно по западу с дождем). Местами возможен туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов мороза, по западу страны - от минус 1 до плюс 1. Днем будет от минус 4 по востоку до плюс 6 по западу Беларуси.

В воскресенье, 9 декабря, ночью сохранится влияние фронтальных разделов, днем погодные условия будет определять влажная воздушная масса атлантического происхождения. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от минус 2 до плюс 4.

В понедельник, 10 декабря, на большей части территории страны ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Местами возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов, лишь днем по юго-западу страны будет плюс 4-5.


Источник: БелТА

 
 
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Мокрый снег, туман, гололедица и до 6 градусов тепла ожидаются в Беларуси в выходные.
 
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