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Вышел первый тизер последнего сезона "Игры престолов"

07.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Вышел первый тизер последнего сезона "Игры престолов"

Телеканал HBO выложил в сеть тизер заключительного, восьмого сезона "Игры престолов", который снимают уже больше полутора лет. В трейлере не задействовано ни одного из героев сериала. В качестве отсылки к книге Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени", по которому снят сериал, в видео навстречу друг-другу движутся лед и пламя. Также, в трейлере задействованы фигуры животных - символов главных враждующих родов.

Первая серия восьмого сезона появится в сети в апреле 2019 года. Финальный сезон сериала будет включать в себя шесть эпизодов по 90 минут.

Источник: БЕЛТА.

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Телеканал HBO выложил в сеть тизер заключительного, восьмого сезона "Игры престолов", который снимают уже больше полутора лет. В трейлере не...
 
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