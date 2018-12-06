Телеканал HBO выложил в сеть тизер заключительного, восьмого сезона "Игры престолов", который снимают уже больше полутора лет. В трейлере не задействовано ни одного из героев сериала. В качестве отсылки к книге Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени", по которому снят сериал, в видео навстречу друг-другу движутся лед и пламя. Также, в трейлере задействованы фигуры животных - символов главных враждующих родов.

Первая серия восьмого сезона появится в сети в апреле 2019 года. Финальный сезон сериала будет включать в себя шесть эпизодов по 90 минут.

Источник: БЕЛТА.

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