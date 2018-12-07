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Беларусь недополучает 1% от таможенных пошлин ЕАЭС

07.12.2018 21:49 — Разное | Партизан  
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Это верно при любых методиках подсчета, считает вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко.


Фото: Holger Schué, pixabay.com

По словам Игоря Петришенко, эксперты подготовили пять методик подсчета, и все они показывают, что Беларусь должна дополнительно получать 1% от распределения таможенных пошлин, сообщает БелТА.
 
«Нам безразлично, какую методику мы задействуем, но по любой методике Беларусь дополнительно должна получить 1%», – заявил он, комментируя заседание ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

По словам Петришенко, эксперты, которые разрабатывают методики распределения пошлин, признают потери белорусской стороны.

«Мы считаем, что должна быть четкая, справедливая методология подсчета пошлин. […] Стороны условились, что дискуссия будет продолжена, поскольку есть еще время до декабря 2019 года прийти к согласованному варианту методики расщепления таможенных пошлин», – заявил вице-премьер.


Беларусь предлагает ЕАЭС изменить механизм распределения ввозных таможенных пошлин, настаивая на пересмотре распределения каждые три года, учитывая при этом ряд факторов, в том числе объемов импорта.

Напомним, сейчас Беларусь получает 4,56% от общего объема ввозных пошлин. На долю России приходится 85,265%.

 
 
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Это верно при любых методиках подсчета, считает вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко.
 
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