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Избрание генсека ОДКБ ожидается до конца года

07.12.2018 22:04 — Разное | Интерфакс  
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Новый генеральный секретарь ОДКБ должен быть избран до конца года, заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

"Определено главами государств однозначно и поддержано всеми, в том числе президентом России, это то, что данный вопрос должен быть решен до нового года", - сказала Н.Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1".

По ее словам, накануне на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге обсуждение темы назначения нового генсека ОДКБ было "очень бурным". " Накал страстей был таким, что извиняться в финале пришлось всем перед всеми", - добавила пресс-секретарь.

Как сообщалось, в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новым генсеком ОДКБ будет белорусский представитель.

В начале ноября президент Казахстана Н.Назарбаев по итогам сессии совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек ОДКБ по уставу организации должен быть выбран от Белоруссии.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

 
 
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Новый генеральный секретарь ОДКБ должен быть избран до конца года, заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт. "Определено главами государств...
 
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