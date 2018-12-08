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Приглашаем за новогодними скидками в Дискаунтер мебели и фурнитуры
09.12.2018 06:22 — Разное | Виртуальный Брест
А вы знали, что в Италии перед Новым Годом выкидывают старую мебель? Мы тоже верим в примету, что обновление мебели несет хорошие перемены в жизни и символизирует избавление от старых проблем.
Специально для тех, кто хочет сделать свой дом или офис еще более стильным и уютным, мы даём возможность приобрести ТОПовую модель компьютерного КРЕСЛА или кухонного СТУЛА с максимальной выгодой в период с 10 декабря по 9 января.
Стул «Сержио» - кухонный стул, который можно использовать и как интерьерный. Его особенностью является плотная практичная обивка, которая делает его износостойкими и лёгким в чистке.
Посетите наш новый ДИСКАУНТЕР мебели и фурнитуры!
У нас вы найдёте:
Ждем вас по адресу: г. Брест, ул. Вычулки,129/2
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