Приглашаем за новогодними скидками в Дискаунтер мебели и фурнитуры

А вы знали, что в Италии перед Новым Годом выкидывают старую мебель? Мы тоже верим в примету, что обновление мебели несет хорошие перемены в жизни и символизирует избавление от старых проблем.



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Накануне волшебного новогоднего и рождественского периода мы решили порадовать всех наших клиентов отличной НОВОСТЬЮ!

Специально для тех, кто хочет сделать свой дом или офис еще более стильным и уютным, мы даём возможность приобрести ТОПовую модель компьютерного КРЕСЛА или кухонного СТУЛА с максимальной выгодой в период с 10 декабря по 9 января.



Кресло «Ягуар» - универсальный вариант геймерского компьютерного кресла для отдыха и работы дома и в офисе. Кресло обладает всеми необходимыми регулировками и функциями и подчеркнёт вашу индивидуальность.



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Стул «Сержио» - кухонный стул, который можно использовать и как интерьерный. Его особенностью является плотная практичная обивка, которая делает его износостойкими и лёгким в чистке.



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✔Новую мебель в упаковке. ✔Уцененную мебель с незначительными внешними повреждениями, не влияющими на ее функционал, по максимально СНИЖЕННЫМ ценам. ✔Самый большой в городе ассортимент мебельной фурнитуры и комплектующих. ✔Наличный и безналичный расчет. ✔Шоу-рум площадью 500 кв.м., где можно осуществить тест-драйв понравившейся мебели. ✔Бесплатную доставку по Бресту. ✔Рассрочку по картам Покупок, Халва и FUN.

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