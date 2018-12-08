ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приглашаем за новогодними скидками в Дискаунтер мебели и фурнитуры

09.12.2018 06:22 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

А вы знали, что в Италии перед Новым Годом выкидывают старую мебель? Мы тоже верим в примету, что обновление мебели несет хорошие перемены в жизни и символизирует избавление от старых проблем.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61292.php

Приглашаем за новогодними скидками в Дискаунтер мебели и фурнитуры


Накануне волшебного новогоднего и рождественского периода мы решили порадовать всех наших клиентов отличной НОВОСТЬЮ!

Специально для тех, кто хочет сделать свой дом или офис еще более стильным и уютным, мы даём возможность приобрести ТОПовую модель компьютерного КРЕСЛА или кухонного СТУЛА с максимальной выгодой в период с 10 декабря по 9 января.

Кресло «Ягуар» - универсальный вариант геймерского компьютерного кресла для отдыха и работы дома и в офисе. Кресло обладает всеми необходимыми регулировками и функциями и подчеркнёт вашу индивидуальность.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61292.php

Приглашаем за новогодними скидками в Дискаунтер мебели и фурнитуры

Стул «Сержио» - кухонный стул, который можно использовать и как интерьерный. Его особенностью является плотная практичная обивка, которая делает его износостойкими и лёгким в чистке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61292.php

Приглашаем за новогодними скидками в Дискаунтер мебели и фурнитуры

Посетите наш новый ДИСКАУНТЕР мебели и фурнитуры!

 У нас вы найдёте:

Новую мебель в упаковке.

✔Уцененную мебель с незначительными внешними повреждениями, не влияющими на ее функционал, по максимально СНИЖЕННЫМ ценам.

✔Самый большой в городе ассортимент мебельной фурнитуры и комплектующих.

Наличный и безналичный расчет.

Шоу-рум площадью 500 кв.м., где можно осуществить тест-драйв понравившейся мебели.

Бесплатную доставку по Бресту.

Рассрочку по картам Покупок, Халва и FUN.

Ждем вас по адресу: г. Брест, ул. Вычулки,129/2


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61292.php

Приглашаем за новогодними скидками в Дискаунтер мебели и фурнитуры

и на нашем сайте: https://aks.by

Звоните: ☎ +375 (33) 377-46-99 или +375 (44) 732-35-53

 
Теги: Новости, Брест
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А вы знали, что в Италии перед Новым Годом выкидывают старую мебель? Мы тоже верим в примету, что обновление мебели несет хорошие перемены в жизни и символизирует...
 
Новости дня
Новости разные
 
9 декабря. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика