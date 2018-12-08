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Титул "Мисс мира - 2018" завоевала мексиканка. Белоруска Мария Василевич в ТОП-5

09.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Титул "Мисс мира - 2018" завоевала мексиканка. Белоруска Мария Василевич в ТОП-5

В Китае завершился 68-й международный конкурс красоты, победу в котором одержала мексиканка Ванесса Понсе. Корону "Мисс мира - 2018" вручила представительница Индии Мануши Чхиллар, которая победила в прошлом году. 

На второй строчке расположилась представительница Таиланда Николин Пичапа Лимснукан. Представительница нашей страны Мария Василевич завоевала титул «Мисс Мира Европа» и вошла в топ-5 участниц.

Отметим, что это лучший результат у представительниц Беларуси за всю историю. 

Всего жюри выбрало 30 претенденток на заветную корону, из которых оставили лишь 12 наиболее отличившихся. Наконец, была определена пятерка лучших, в число которых помимо Марии Василевич вошли представительницы Мексики, Таиланда, Уганды и Ямайки.

В этом году за титул "Мисс мира - 2018" сражались представительницы из 118 стран и регионов.

Источник: sb.by

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В Китае завершился 68-й международный конкурс красоты, победу в котором одержала мексиканка Ванесса Понсе. Корону "Мисс мира - 2018" вручила...
 
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