ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бельгия из-за пакта ООН о миграции вступила в очередной правительственный кризис

09.12.2018 14:52 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон, вошедший в коалиционное федеральное правительство от националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA), объявил в воскресенье о выходе из коалиции министров и госсекретарей N-VA.

Как сообщалось, в субботу из-за решения премьер-министра страны Шарля Мишеля принять участие в межправительственной конференции по глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, которая пройдет в марокканском городе Марракеше 10-11 декабря, члены кабинета от крупнейшей парламентской партии N-VA пригрозили покинуть правящую коалицию.

"Я думаю, можно сказать официально, что мы подаем в отставку. Мы заявили, что если коалиция направится в Марракеш, это будет без нас", - заявил Я.Ямбон.

По его словам, разногласия правительства в отношении миграционного пакта ООН являются неразрешимой для N-VA проблемой.

В свою очередь госсекретарь по вопросам убежища и миграции Тео Франкен подтвердил, что направил главе правительства заявление об отставке.

Министр иностранных дел и соратник Ш.Мишеля по партии "Реформаторское движение" Дидье Рейндерс сообщил СМИ, что премьер-министр направился к королю Филиппу, чтобы проинформировать его о перераспределении функций среди членов правительства без N-VA.

Также объявлено о заседании в воскресенье первого без N-VA Совета министров.

На совещании правительства накануне вечером премьер Ш.Мишель подтвердил, что улетит в воскресенье в Марракеш, чтобы "от имени правительства сдержать слово, данное Бельгией".

Перед этим председатель N-VA Барт де Вевер заявил, что если Ш.Мишель отправится в Марракеш, "он де-факто поставит нас вне правительства", и отметил, что не было политического консенсуса по вопросу участия Бельгии в пакте ООН.

Б.де Вевер добавил, что если премьер не изменит своего решения, которое N-VA считает ошибочным, "это будет иметь последствия".

Представители N-VA в федеральном правительстве покинули совещание вскоре после его начала.

В ответ на это Ш.Мишель сделал заявление, которое распространили в субботу бельгийские СМИ: "Сегодня вечером мы принимаем к сведению, что N-VA покидает (...) большинство, и я хочу поблагодарить министров и госсекретарей от N-VA за всю гигантскую работу, которую они провели за эти четыре года ради общего интереса Бельгии".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон, вошедший в коалиционное федеральное правительство от националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA), объявил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко проведет переговоры с президентом Судана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика