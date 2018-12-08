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Синоптики: в понедельник — мокрый снег с дождем и гололедица
Фото: БЕЛТА
Сохранится облачная погода. На большей части территории пройдут осадки - мокрый снег, дождь. Местами ожидаются туман и слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица.
Ветер будет южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, в середине дня - от 0 до 5 градусов тепла.
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Мокрый снег с дождем прогнозируются в Беларуси 10 декабря, местами ожидается туман.
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