Синоптики: в понедельник — мокрый снег с дождем и гололедица



Фото: БЕЛТА

БЕЛТА

Сохранится облачная погода. На большей части территории пройдут осадки - мокрый снег, дождь. Местами ожидаются туман и слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица.Ветер будет южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, в середине дня - от 0 до 5 градусов тепла.