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Синоптики: в понедельник — мокрый снег с дождем и гололедица

09.12.2018 16:16 — Разное | UDF  
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Фото: БЕЛТА
Мокрый снег с дождем прогнозируются в Беларуси 10 декабря, местами ожидается туман. Об этом сообщили БЕЛТА синоптики.

Сохранится облачная погода. На большей части территории пройдут осадки - мокрый снег, дождь. Местами ожидаются туман и слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица.

Ветер будет южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, в середине дня - от 0 до 5 градусов тепла.

 
 
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Мокрый снег с дождем прогнозируются в Беларуси 10 декабря, местами ожидается туман.
 
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