Пулккинен покинет минское «Динамо» и перейдет в московское



Теему Пулккинен

«Чемпионат»

Он станет пятым легионером в команде26-летний нападающий в нынешнем сезоне дебютировал в КХЛ. В 25 матчах регулярного чемпионата Теему забросил 8 шайб и сделал 8 результативных передач при показателе полезности «-4». Пулккинен не принимал участия в играх «зубров» с 6 ноября, ссылаясь на боли в спине.Ранее главный тренер минчансообщал о травме у хоккеиста.