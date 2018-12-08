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Пулккинен покинет минское «Динамо» и перейдет в московское
Теему Пулккинен
Он станет пятым легионером в команде Владимира Крикунова.
26-летний нападающий в нынешнем сезоне дебютировал в КХЛ. В 25 матчах регулярного чемпионата Теему забросил 8 шайб и сделал 8 результативных передач при показателе полезности «-4». Пулккинен не принимал участия в играх «зубров» с 6 ноября, ссылаясь на боли в спине.
Ранее главный тренер минчан Андрей Сидоренко сообщал о травме у хоккеиста.
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Он станет пятым легионером в команде Владимира Крикунова.
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