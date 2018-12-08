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Пулккинен покинет минское «Динамо» и перейдет в московское

09.12.2018 15:45 — Разное | UDF  
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Теему Пулккинен
Как сообщает «Чемпионат», нападающий минского «Динамо» Теему Пулккинен будет обменян в московское «Динамо».

Он станет пятым легионером в команде Владимира Крикунова.

26-летний нападающий в нынешнем сезоне дебютировал в КХЛ. В 25 матчах регулярного чемпионата Теему забросил 8 шайб и сделал 8 результативных передач при показателе полезности «-4». Пулккинен не принимал участия в играх «зубров» с 6 ноября, ссылаясь на боли в спине.

Ранее главный тренер минчан Андрей Сидоренко сообщал о травме у хоккеиста.

 
 
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Он станет пятым легионером в команде Владимира Крикунова.
 
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