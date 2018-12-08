Эксперт: налоговый маневр – серьезный вызов для бюджета Беларуси

А впереди у белорусов еще и российский налоговый маневр с поправками в федеральном законе "О таможенном тарифе", возможные последствия которого активно обсуждаются в различных дискуссиях. Политэкономическую суть налогового маневра прокомментировал известный политический эксперт Кирилл Коктыш.



