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Эксперт: налоговый маневр – серьезный вызов для бюджета Беларуси

09.12.2018 18:58 — Разное | Партизан  
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Читая ленты последних экономических новостей, сообщение об очередном копеечном повышении цен на топливо воспринимается как нечто привычное, впрочем, как и рост инфляционных ожиданий населения – что поделать, такова наша общественная плата за встраивание в рыночную экономику.

А впереди у белорусов еще и российский налоговый маневр с поправками в федеральном законе "О таможенном тарифе", возможные последствия которого активно обсуждаются в различных дискуссиях. Политэкономическую суть налогового маневра прокомментировал известный политический эксперт Кирилл Коктыш.

"Налоговый маневр – вещь спорная, так как может привести к переходу топлива на мировые цены и внутри России, и понятно, что он является существенным вызовом и для Беларуси, поскольку Беларусь до сих пор исправно получала свою долю нефтяных пошлин, которые взимались с финальных нефтепродуктов", - сказал эксперт в интервью Радио Спутник.

 
Теги: Новости
 
 
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Читая ленты последних экономических новостей, сообщение об очередном копеечном повышении цен на топливо воспринимается как нечто привычное, впрочем, как и рост...
 
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