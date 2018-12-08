ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Так нужно президенту…» На осужденного за убийство парня пытаются «повесить» "громкий висяк"

09.12.2018 19:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Если это случится, то в Беларуси одним расстрельным приговором станет больше…

«Так нужно президенту…» На осужденного за убийство парня пытаются «повесить» "громкий висяк"
Громкое дело об убийстве менеджера одной из столичных компаний Андрея Косяка слушалось в Минском городском суде два месяца назад. По версии следствия мужчину убили в ноябре 2016-го. 

На скамье подсудимых за совершение этого жестокого преступления оказались двое – 41-летний владелец пейнтбольного клуба Алексей и 29-летний Ростислав. По приговору суда, который пока не вступил в законную силу, мужчинам назначили наказание в 24 и 23 года лишения свободы соответственно.

В редакцию «Белорусского Партизана» обратилась мать одного из осужденных по этому делу – Лариса Светчикова. Женщина боится, что на сидящего в жодинской тюрьме сына, «повесят» еще одно схожее преступление и он будет расстрелян.

Оговоримся сразу: мы не ставим задачу  усомниться в справедливости вынесенного приговора, но и оставить без внимания крик души, затравленной, доведенной до отчаяния женщины не можем. Хотя ни одна мать до последнего не верит в то, что ее сын – убийца. Не верит в это и Лариса Светчикова. Но то, что она рассказывает, заставляет задуматься. 

-- Ростислава забрали в день убийства Андрея Косяка. Я думала допросят и отпустят. Сын был личным водителем убитого, неплохо, кстати, зарабатывал у него. Вместе с Ростиславом в милицию в тот день поехал мой муж. Последнее, что успел сказать мужу сын было: «Папа, езжай домой, сегодня я отсюда не уже не выйду» … 

Потом в нашей квартире был обыск – более омерзительной процедуры в своей жизни я не переживала. Что искали – для меня оставалось загадкой, никто толком ничего не говорил. Но ничего подозрительного не нашли. Позже я узнала: сына обвиняют в убийстве Андрея Косяка…


-- Своей вины он так и не признал…

-- По версии обвинения дело было так. В день убийства Андрея Косяка мой сын познакомил их со вторым обвиняемым – Алексеем. Все вместе они поехали из Колодищей в Минск – в пейнтбольный клуб, который и принадлежал второму обвиняемому. Там, опять же по версии следствия, они и расправились с Андреем Косяком. Мотив – корысть, а именно завладение 50-ю тысячами долларов, которые Андрей Косяк собрал для покупки нового авто.

Но на одном из свиданий, еще до суда, мой сын рассказал мне свою версию произошедшего. Машина, на которой они приехали в пейнтбольный клуб, оказалась плохо припаркованной, и Ростислав вышел ее перегнать в другое место. В помещении его не было минут десять. Вернувшись, Ростислав увидел, что Андрей Косяк мертв. Задушен. «Если кому-нибудь расскажешь об этом, ляжешь рядом…», -- о такой угрозе в свой адрес сын за л на суде…

-- Судили вашего сына вместе с Алексеем, несмотря на то, что ни 50 тысяч долларов, ни тело убитого найдено не было…

-- Это самые вопиющие нестыковки в этом деле. 50 тысяч долларов, которые, якобы, пропали не найдены до сих пор. Были ли эти деньги, а если были, то кто их взял, – не установлено. Тем не менее, в приговоре факт этот отражен как главный и корыстный мотив. Более того, когда шел суд никто не знал даже, где находится тело Андрея Косяка.

По версии следствия, после убийства мой сын вместе со вторым обвиняем вывезли тело и закопали его. Но, если это так, то смысла скрывать этого не было. Ростислав сказал мне, что знать не знает, где спрятано тело Андрея Косяка – второй обвиняемый вывозил его сам.

О том, где закопано тело, правоохранителям рассказал именно второй обвиняемый – он в итоге и показал место. Вывозили туда его одного, без моего сына.

-- Лариса Викторовна, вы убеждены, что показания из вашего сына выбивались, зачем?

-- Я думаю, что это было сделано для того, чтобы обставить это убийство, как «совершенное группой лиц». А о том, что в ИВС, где он сидел до суда, из Ростислава выбивали нужные показания – я уверена на все 100 процентов. В суде демонстрировались видеокадры, с фрагментами допросов обвиняемых – на видео отчетливо видно, что на теле сына есть побои – шишка на голове, ссадины. О том, что его пытали он заявлял и в суде: истязания заключались в заламывании рук и подвешивании в таком положении на высоту в два метра, у него порвана барабанная перепонка – одно ухо не слышит, его били резиновыми дубинками… Обо всем этом он говорил, говорил, что ему принесли в ИВС лист с «нужными» показаниями, велели выучить написанный текст и в суде все рассказать своими словами…

Но никто в этом разбираться не захотел, Ростислава осудили на 23 года…


-- На оглашении приговора вы не присутствовали, почему?

-- Когда шел суд, делу был придан широкий резонанс – в эфире БТ вышел сюжет, посвященный этому делу. Еще до вынесения приговора сына назвали убийцей… Я не пошла на оглашение приговора, боялась, что сердце не выдержит… Меня, кстати, и с работы тут же уволили. До всего этого кошмара я работала заведующей в магазине, но после произошедшего мне сказали: матери убийцы не место в нашем коллективе. У мужа на работе тоже были проблемы, но он удержался на рабочем месте.

Родственники Андрея Косяка просили на суде только одного – чтобы им показали место, где закопан труп. Вынесенный приговор они посчитали слишком мягким, требуют расстрела, даже к президенту обратились, насколько я знаю…

Во всей этой ситуации меня смущает еще вот что: тело Андрея Косяка нашли недавно – уже после вынесения приговора. Сейчас проводятся экспертизы. Приговор уже вынесен, хоть и не вступил в законную силу. Это я к чему: если выяснится, что смерть наступила не от удушения, а от нанесения увечий другим способом, что тогда? Придется пересматривать все «выстроенное» дело. Вот только будут ли этим заниматься?

-- Сейчас ваш сын сидит в Жодино и на него пытаются повесить еще одно убийство…

-- Вы знаете, я уже мысленно смирилась с тем фактом, что сына посадил надолго. Но то, что началось после вынесения приговора меня и заставило обратиться к вам.

Буквально сразу после вынесения приговора сын оказался в СИЗО №1 в Минске. Туда к нему приехал сотрудник ГУБоПИК   и настойчиво рекомендовал взять на себя еще одно преступление – убийство предпринимателя из Березино по фамилии Метельский…

Это убийство произошло в сентябре 2016-го. Дело находится на личном контроле у Александра Лукашенко. И, по слухам, он дал указание, чтобы преступление было раскрыто до конца этого года. По крайней мере, когда Ростислава уговаривали взять на себя и это убийство ему сказали: «Так нужно президенту…».

Сын от признательных показаний отказался, после чего под конвоем был отправлен в жодинскую тюрьму №8. Сейчас свиданий мне с ним не дают, знаю только, что в Жодино его переводят из камеры в камеру, добиваясь признания. Некоторое время сын сидел в камере с инфицированным и харкающим кровью наркоманом, но вины так и не признал…

В письмах из тюрьмы он просит, чтобы я писала ему, как можно чаще, он очень боится за нас с мужем, может быть ему там угрожают тем, что с нами что-то случится…

Я понимаю только одно, если на Ростислава «повесят» еще одно убийство – я его больше никогда не увижу, потому что его расстреляют…


***

Сейчас приговор по делу Ростислава Светчикова изменит или оставит в силе Верховный суд Беларуси – дело на рассмотрении там. Заседание состоится в начале следующего года. А пока мама Ростислава Лариса Светчикова обратилась за помощью к правозащитникам – в правозащитный центр «Весна» и в «Правовую помощь населению». Женщина умоляет юристов найти механизмы для того, чтобы давление на ее единственного сына прекратилось.


 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если это случится, то в Беларуси одним расстрельным приговором станет больше…
 
Новости дня
Новости разные
 
«Новая реальность» глобального миропорядка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика