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Проезд на Зубачёва - ГОБК пока не открыли, но масштабы впечатляют
09.12.2018 20:42 — Разное | Виртуальный Брест
Сначала планировалось, что работы на данном участке будут завершены к 1 декабря, затем срок перенесли на 8-е, но похоже, ещё придётся подождать.
На самом деле не такой уж большой "крюк" приходится делать водителям при необходимости - буквально пару минут через Фомина и Гоголя, и ты на месте.
А вот тот факт, что проезд никак не приспособлен для сквозного проезда со стороны путепровода в направлении Зубачёва - волнует.
Там ещё работы и работы. А ведь пора открываться.
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Сначала планировалось, что работы на данном участке будут завершены к 1 декабря, затем срок перенесли на 8-е, но похоже, ещё придётся подождать. На самом деле не...
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