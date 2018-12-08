ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проезд на Зубачёва - ГОБК пока не открыли, но масштабы впечатляют

09.12.2018 20:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Сначала планировалось, что работы на данном участке будут завершены к 1 декабря, затем срок перенесли на 8-е, но похоже, ещё придётся подождать.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61395.php

Проезд на Зубачёва - ГОБК пока не открыли, но масштабы впечатляют

На самом деле не такой уж большой "крюк" приходится делать водителям при необходимости - буквально пару минут через Фомина и Гоголя, и ты на месте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61395.php

Проезд на Зубачёва - ГОБК пока не открыли, но масштабы впечатляют

А вот тот факт, что проезд никак не приспособлен для сквозного проезда со стороны путепровода в направлении Зубачёва - волнует.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61395.php

Проезд на Зубачёва - ГОБК пока не открыли, но масштабы впечатляют

Там ещё работы и работы. А ведь пора открываться.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сначала планировалось, что работы на данном участке будут завершены к 1 декабря, затем срок перенесли на 8-е, но похоже, ещё придётся подождать. На самом деле не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Шедко рассказал, когда белорусы получат ID-карты и на каком уровне электронное правительство в нашей стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика