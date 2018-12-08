Проезд на Зубачёва - ГОБК пока не открыли, но масштабы впечатляют

Сначала планировалось, что работы на данном участке будут завершены к 1 декабря, затем срок перенесли на 8-е, но похоже, ещё придётся подождать.



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На самом деле не такой уж большой "крюк" приходится делать водителям при необходимости - буквально пару минут через Фомина и Гоголя, и ты на месте.



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А вот тот факт, что проезд никак не приспособлен для сквозного проезда со стороны путепровода в направлении Зубачёва - волнует.



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Там ещё работы и работы. А ведь пора открываться.