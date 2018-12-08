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Вячеслав Кебич: «Задачи, которые стоят перед ЕАЭС, до сих пор не выполнены»
Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года. День, который добавил приставку «пост» к словосочетанию «советские республики», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Беларусь, резиденция Вискули, шесть подписей под Беловежскими соглашениями. Кажется, мало. Кто мог тогда поверить, что это точки невозврата? Но по итогу это были именно они.
Вячеслав Кебич – один из тех, кто поставил подпись. Первый председатель Совета министров независимой Беларуси.
Вячеслав Францевич в своем интервью телеканалу СТВ рассказал, поменялось ли его отношение к произошедшему тогда в Беловежской пуще, а также о том, как можно переосмыслить события 27-летней давности и их влияние на то, что происходит сейчас.
Юлия Огнева, СТВ:
Прошло 27 лет. Скажите, за это время отношение к происходящему у вас менялось, трансформировалось?
Вячеслав Кебич, премьер-министр Республики Беларусь (1991-1994):
Что касается моей подписи, то моя подпись стояла, как и трех других премьеров под вторым документом – экономическим документом. Экономика всех республик, входящих в состав Советского Союза, развалилась напрочь. Я же знаю, как тогда было. Мы тогда могли существовать, и в Беларуси в том числе, только на хороших отношениях, сложившихся между личностями. Председатели Госпланов Советского Союза, союзных республик стали премьер-министрами, кроме Грузии. И вот мы были знакомы друг с другом и легко договаривались друг с другом. Но чем дальше уходило время, тем национализм больше захватывал интерес каждой страны, тем хуже и хуже становилось нам. И я понял, что надо найти выход.
Юлия Огнева:
Вячеслав Кебич:
Юлия Огнева:
Вячеслав Кебич:
Юлия Огнева:
Вячеслав Кебич:
Юлия Огнева:
Вячеслав Кебич:
Юлия Огнева:
Вячеслав Кебич:
Я считаю, что те задачи, которые стоят перед ЕАЭС, до сих пор не выполнены. Мы никак не можем прийти к единому мнению о том, что мы должны быть в одинаковых экономических условиях. И мы по-прежнему каждый раз (в данному случае, если мы говорим о Беларуси) перед Новым годом (слава богу, в этом году нет) согласовываем цены на газ, нефть, квоты на газ, нефть. Этого не должно быть.
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Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года. День, который добавил приставку «пост» к словосочетанию «советские республики», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
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