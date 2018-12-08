|
Первые ID-карты в Беларуси начнут выдавать в 2019 году
Об этом в интервью телеканалу
По словам представителя ведомства, все работы будут сделаны в 2019 году, тогда же начнут выдавать первые идентификационные карты белоруса. Фактически речь идет об аналоге паспорта.
— Карта будет выдаваться на основании заявления человека, — уточнил Дмитрий Шедко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Дмитрий Шедко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)