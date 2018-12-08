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Первые ID-карты в Беларуси начнут выдавать в 2019 году

09.12.2018 20:19 — Разное | Партизан  
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Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Дмитрий Шедко.

По словам представителя ведомства, все работы будут сделаны в 2019 году, тогда же начнут выдавать первые идентификационные карты белоруса. Фактически речь идет об аналоге паспорта.

— Карта будет выдаваться на основании заявления человека, — уточнил Дмитрий Шедко.
 
 
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Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Дмитрий Шедко.
 
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