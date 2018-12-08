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Фотофакт. В Европе установили елку из чистого золота

09.12.2018 20:00 — Разное | Партизан  
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Немецкая фирма по торговле золотом установила самую дорогую рождественскую елку в Европе.



Как передает Oxu.Az со ссылкой на RT, елка выполнена из золотых монет.

Общая стоимость елки оценивается в €2,3 млн ($2,6 млн).



«Ценность золота растет — несколько месяцев назад она значительно снизилась, как и евро — но это лишь означает, что люди проходят обучающие курсы и покупают больше золота», — отметил представитель компании.

 
 
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Немецкая фирма по торговле золотом установила самую дорогую рождественскую елку в Европе.
 
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