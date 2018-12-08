Фотофакт. В Европе установили елку из чистого золота









Oxu.Az со ссылкой на RT, елка выполнена из золотых монет. Как передаетсо ссылкой на RT, елка выполнена из золотых монет.





Общая стоимость елки оценивается в €2,3 млн ($2,6 млн).













«Ценность золота растет — несколько месяцев назад она значительно снизилась, как и евро — но это лишь означает, что люди проходят обучающие курсы и покупают больше золота», — отметил представитель компании.