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Белорусов, которые помогали «евробляхерам» пригонять машины, могут не пустить в Украину

09.12.2018 19:51 — Разное | Партизан  
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Украинским «евробляхерам» дали полгода на то, чтобы вывезти свои автомобили из страны и ввезти их обратно, оформив документы и уплатив все полагающиеся пошлины. Напомним, соседи недавно подписали указы, касающиеся легализации авто с европейскими номерами. Пригонять такие машины украинцам активно помогали белорусы. AUTO.TUT.BY попытался разобраться, чем это сейчас может грозить нашим соотечественникам.

По различным данным, в Украину за все время было ввезено от 350 тысяч до 2 млн «евроблях». И на то, чтобы их растаможить, дается всего 180 дней, из которых первые 90 дней будет действовать 50%-ная скидка.

Украинская полиция получила право останавливать авто с еврономерами. Новый Закон о полиции уже вступил в силу. Если срок пребывания машины просрочен — она отправится на штрафплощадку, а забрать ее оттуда сможет только фактический владелец. Штраф за превышение сроков временного ввоза составляет 8,5 тысячи гривен (300 долларов). Только после его уплаты можно будет заняться легализацией авто.

При этом пограничники не должны допустить выезд за пределы Украины автомобилистов, нарушивших правила временного ввоза или транзита без уплаты соответствующих штрафов.

Те, кто будет заезжать в Украину сейчас, получат 30 дней на то, чтобы растаможить и зарегистрировать авто. Опоздание на месяц карается штрафом в 85 тысяч гривен (3 тысячи долларов). Если превысить и этот срок или утерять (разукомплектовать) автомобиль, грозит штраф в 170 тысяч гривен (6 тысяч долларов) или конфискация по решению суда.

Граждане Украины смогут ввозить авто с иностранными номерами в режиме транзита или временного ввоза, только если состоят на консульском учете и проживают за пределами Украины. Автомобиль в режиме транзита или временного ввоза нельзя разукомплектовать или передать во владение, пользование или распоряжение другим лицам. За нарушение этих условий предусмотрены приличные штрафы, но они не будут применяться к авто в период «льготной» растаможки.

Нерезидент Украины (в том числе и белорус) сможет завезти без денежного обеспечения лишь один автомобиль в год. За второй и последующие придется оставлять залог в размере стоимости растаможки.


«Верблюдам» есть чего бояться

На каком же этапе могут возникнуть проблемы у белорусов, которые в свое время подрабатывали «верблюдами», ведь большое количество машин было ввезено как раз с территории Беларуси.

Как рассказали в Государственной фискальной службе Украины, у наших соотечественников, которые ввозили «евробляхи» по доверенности, а потом передавали эти автомобили украинским «владельцам», могут возникнуть проблемы.

— Если такой белорус захочет въехать в Украину уже на своем личном автомобиле, то его, скорее всего, просто не пустят на границе. Ведь на нем уже «висит» один ввезенный автомобиль, который нарушил правила временного ввоза. И пока нелегальное авто не будет вывезено «владельцем», есть вероят сть получить на границе «от ворот поворот», — пояснили нам в ГФС Украины.

Кроме того, может грозить ответственность за передачу такого автомобиля третьему лицу.

Как нам сообщили, пересечь границу в таком случае можно в пешем порядке или в качестве пассажира. Но при вывозе «евробляхи» из Украины придется заплатить штраф за превышение сроков временного ввоза.

Получается, что без «верблюда», который ввез автомобиль на территорию Украины, легализовать «евробляху» не получится. Как сказали в Фискальной службе, «только тот, кто автомобиль ввез, может его вывезти обратно». Украинский гражданин на «нелегальном» авто не может официально переоформить его на себя. Вопрос только в том, где теперь искать этих «верблюдов». И согласятся ли они (и если да, то за какую сумму) еще раз на авантюру с «евробляхой».

Тем временем украинское издание ЦТС со ссылкой на Mukachevo.net сообщает, что приграничные населенные пункты Словакии и Венгрии постепенно заполняются брошенными украинцами «евробляхами». Пишут, что там уже организовалась стихийная стоянка из почти сотни брошенных машин.

 
 
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Украинским «евробляхерам» дали полгода на то, чтобы вывезти свои автомобили из страны и ввезти их обратно, оформив документы и уплатив все полагающиеся пошлины....
 
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