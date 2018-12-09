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10 декабря движение в Минске будет ограничено

10.12.2018 08:36 — Разное | БДГ  
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Движение на проспектах Независимости и Победителей в Минске будут ограничивать 10 декабря.

Об этом сообщает в Telegram-канале ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ограничение автодвижения связано с передвижением по городу зарубежной делегации. Конкретное время ограничений не указывается.

Ранее сообщалось, что 10 декабря в Беларусь с официальным визитом прибывает президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир.

В этот день пройдут переговоры гостя с Александром Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Движение на проспектах Независимости и Победителей в Минске будут ограничивать 10 декабря. Об этом сообщает в Telegram-канале ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
 
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