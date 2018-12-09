10 декабря движение в Минске будет ограничено

Движение на проспектах Независимости и Победителей в Минске будут ограничивать 10 декабря.

Об этом сообщает в Telegram-канале ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ограничение автодвижения связано с передвижением по городу зарубежной делегации. Конкретное время ограничений не указывается.

Ранее сообщалось, что 10 декабря в Беларусь с официальным визитом прибывает президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир.

В этот день пройдут переговоры гостя с Александром Лукашенко.