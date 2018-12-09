|
10 декабря движение в Минске будет ограничено
Движение на проспектах Независимости и Победителей в Минске будут ограничивать 10 декабря.
Об этом сообщает в Telegram-канале ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ограничение автодвижения связано с передвижением по городу зарубежной делегации. Конкретное время ограничений не указывается.
Ранее сообщалось, что 10 декабря в Беларусь с официальным визитом прибывает президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир.
В этот день пройдут переговоры гостя с Александром Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Движение на проспектах Независимости и Победителей в Минске будут ограничивать 10 декабря. Об этом сообщает в Telegram-канале ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)