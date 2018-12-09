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Что подарить знакам Зодиака к году Желтой Свиньи

10.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Что подарить знакам Зодиака к году Желтой Свиньи

Стремительно приближается Новый год. А ты уже задумалась о подарках? Если у тебя с этим трудности, мы совсместро с астрологом подскажем, что подарить знакам Зодиака к году Желтой Хрюшки, чтобы не только порадовать близких, но и предвосхитить их желания.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам, и мальчикам, и девочкам, на этот Новый год стоит дарить красивую одежду. Желтая Хрюшка любит хорошо одетых людей, однако сама, точно так же как и представители данного знака, часто ленится заниматься своим гардеробом. Так что дам-Овнов порадуют пончо и накидки, универсальные джемперы, вычурные жилеты, мужчин — элегантные рубашки, свитшоты с актуальными принтами, даже оригинальные галстуки-бабочки. Только никакого самострока и самовяза! Исключительно брендовые и трендовые вещи.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцам любого пола можно дарить все, что связано с ведением хозяйства. Желтая Земляная Хрюшка — отличная хозяйка, как и представители этого знака, а потому им придется по вкусу то, что поможет сделать их бытовые хлопоты легче и продуктивнее, дом — красивее, а расходы на домашние заботы — меньше. Так что запросто дари наборы для рукоделия и подходящие по стилю к жилищу твоего Тельца дизайнерские украшения, инструменты для мелкого ремонта и кухонную утварь, продуктовые корзины, текстиль.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы порадуются подборке всевозможного легкого чтива, книгам по искусству и художественным альбомам с репродукциями — у представителей этого знака в новом году повысится тяга к самообразованию, они будут читать все подряд, а особенно то, что связано с картинами, художниками, биографиями известных людей и стилями разных эпох. Удачным подарком Близнецам станет и все то, что имеет отношение к организации праздников: бокалы, наборы коктейльных аксессуаров, оригинальная посуда и т. п.

Рак (22 июня — 22 июля)

Готовя подарки для друзей-Раков, не забудь про дары самым близким им людям — родителям, детям, вторым половинкам. Такое внимание к тем, кто им дорог, в этот Новый год станет для них самым лучшим подношением. Им же самим можно дарить все, что делает жизнь уютнее, — от теплого пледа до термокружки. Но ничего бесполезного! Родственникам-Ракам и любимому человеку этого знака стоит подарить то, о чем они мечтали, — если они ясно высказали свое желание в разговоре с тобой, значит, надеются, что ты их услышала и преподнесешь вожделенную вещь.

Лев (23 июля — 22 августа)

С подарками Львам к этому Новому году можно не заморачиваться, так как они и сами не знают, чего хотят, а потому на твои подношения могут среагировать и показным бурным восторгом, и вполне откровенно недовольной физиономией. Поэтому, если тебе не было дано конкретных указаний по поводу того, что «его львиное величество» жаждет обнаружить под елочкой, не изгаляйся и не напрягай голову, а просто купи красивый конверт для денег и положи в него ту сумму, которую можешь себе позволить, — твой Лев сам решит, на что ее потратить.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам на этот Новый год тоже стоит подарить деньги, но не потому, что представители данного знака сами не знают, чего хотят, а потому, что им в 2019-м будет очень важно, чтобы у них имелась определенная свободная сумма, некий стратегический запас, который в любой момент, не влезая в бюджет, можно потратить на одежду, на путешествия или на какие-то образовательные курсы, мастер-классы, книги. И избегай дарить безделушки юморного характера — шуток твоя Дева не поймет, а вот обидится запросто.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам-девочкам на год Желтой Хрюшки можно подарить роскошную кулинарную книгу, супернавороченный гаджет для кухни, даже набор кухонных аксессуаров и приспособлений, включая фартук и прихватки (но много, в большой коробке и красиво упакованным). Представительницы этого знака в 2019-м будут активно совершенствоваться в готовке, а потому в полной мере оценят подношение. У Весов-мальчиков стоит заранее поинтересоваться, чего они хотят, так как любое «непопадание» оставит в их трепетной душе рубец разочарования.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам на этот Новый год, скорее всего, приятно будет получить нечто такое, что связано с яркими впечатлениями, — билеты на культовый спектакль, путевки в какую-нибудь экзотическую страну с древней историей, абстрактную картину, которую можно долго разгадывать. И ни в коем случае не дари представителям этого знака утилитарные вещи, имеющие отношение к быту, — обидятся неимоверно, так как у них сложится впечатление, что ты украла у них атмосферу праздника.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам на год Желтой Хрюшки стоит подарить подборку книг античных и современных философов: в 2019-м у представителей этого знака появится потребность в новом поиске себя, в разработке для себя какой-то определенной концепции бытия, так что литературные труды людей, которые посвятили себя тому же самому, точно лишними не будут. Ну и, естественно, как и всегда, весьма актуальным подарком для Стрельцов является все, что так или иначе связано с путешествиями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги будут очень рады чему-то такому, что имеет непосредственное отношение лично к ним и ни к кому другому. Так что твой подарок на год Желтой Земляной Хрюшки должен быть адресным, уникальным и в полной мере отражать характер одариваемого тобой представителя данного знака. Можешь ему подарить его портрет в историческом костюме, набор деловых аксессуаров с оттиском его инициалов или полного имени (ручку, ежедневник, молескин, визитницу; разумеется, не из свиной кожи), именную посуду с вензелями.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям на год Желтой Хрюшки стоит подарить нечто такое, что имеет отношение к их планам и замыслам. Так, например, если представитель этого знака поделился с тобой задумкой пойти на курсы иностранного языка, смело дари словарь, а если рассказал, что планирует поехать в отпуск туда, где жарко, то покупай для него модный и хорошо защищающий от зноя головной убор, набор кремов от солнца и т. п. Так ты не только порадуешь своего Водолея, но и подтолкнешь его к реализации задуманного.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам очень важно, чтобы в этот Новый год сбылась какая-то их сокровенная мечта. Если ты о ней знаешь и у тебя есть возможность сделать ее реальностью, благодарность представителя данного знака не будет иметь границ. Ну а если ты не в курсе, то просто вспоминай, о чем он чаще всего говорил при вашем общении в течение 2018 года, — это и есть подсказка. Еще Рыб порадует: нечто высокохудожественное, теплое и уютное, аксессуарно-практичное, нужное в хозяйстве, но при этом милое и красивое.

 
 
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Стремительно приближается Новый год. А ты уже задумалась о подарках? Если у тебя с этим трудности, мы совсместро с астрологом...
 
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