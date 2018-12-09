

Как вернуть долг, решить вопрос с арендой или открыть свою пивоварню

История первая. «Переехали»

Клиент обратился с вопросом: «Я являюсь участником и директором ООО. Два дня назад мы наконец-то въехали в собственный офис в новом бизнес-центре. До этого снимали помещение по договору аренды. Нужно ли мне вносить изменения в устав в связи с этим?».

Рекомендации специалиста:

В данной ситуации речь идет об изменении местонахождения юридического лица. По закону у Вас нет обязанности вносить в таком случае изменения в устав. Необходимо сообщить об этом в регистрирующий орган, направив заявление установленной формы. Сделать это нужно в течение 10 рабочих дней.

Причем есть три варианта подачи уведомления: лично обратиться в регистрирующий орган, отправить уведомление почтой или уведомить с помощью веб-портала. Уведомлять другие органы (налоговые, органы государственной статистики, Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты и «Белгосстрах») в настоящее время не требуется. Все это сделает регистрирующий орган, направив необходимую информацию в электронном виде.

Результат: Все прошло успешно, компетентный специалист избавил от дополнительных действий и зря потраченного времени. Клиент выразил благодарность за четкий и правильный совет.

История вторая. «Заграница будет сниться»

Клиент обратился с вопросом: «Наша организация является взыскателем по исполнительному производству. Должник – индивидуальный предприниматель. Денег он не платит, между тем постоянно ездит за границу, у нас есть информация о том, что он хочет переехать в одну из стран на ПМЖ. Как заставить его вернуть деньги по исполнительному документу?».

Рекомендации специалиста: