Россияне предпочитают начинать кредитную историю с крупных займов





Каждый пятый российский заемщик начинает кредитную историю с крупных обеспеченных займов - на машину или квартиру.

В каждом из этих двух сегментах оказалась максимальная (более 18%) доля граждан, берущих заем впервые, показало совместное исследование бюро кредитных историй "Эквифакс" и МФК "Займер".

Чуть меньше граждан (17%) начинают историю своих займов с кредитных карт, а 12% - со ссуд наличными. Меньше всего новых клиентов в сегменте микрокредитования (3,6%).

Лидерство ипотеки и автозаймов среди клиентов без кредитной истории зампред Локо-банка Андрей Люшин объясняет тем, что жилье или машину в долг часто оформляют и без того обеспеченные люди, которые в повседневной жизни не прибегают к займам на мелкие покупки. Жилищную ссуду берут раз, максимум два раза в жизни, и далеко не все, согласен аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. То же самое касается автозаймов, пишут "Известия" .

Многие россияне скептически относятся к любым кредитным продуктам, но крупную покупку зачастую невозможно совершить, не заняв у банка, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Поэтому клиент готов на ипотеку, но при этом может обходить стороной кредитные карты и потребительские займы, поясняет он.

По оценкам Центробанка, рынок кредитования в России растет ускоренными темпами - за последний год необеспеченные долги выросли на 20,7%, а ипотека - на 25,6%. При этом доля заемщиков - физлиц в преддефолтном состоянии, выплаты которых по кредитам превышают 60% ежемесячного дохода, составляет сегодня 6,5%, оценили ранее в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это близко к пониманию "долговой ямы", обслуживать такой долг в принципе уже очень сложно, констатировал директор по маркетингу бюро Алексей Волков.