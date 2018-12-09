ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

YouTube заблокировал все выпуски шоу Басты GazLive

10.12.2018 12:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Недавно все выпуски шоу GazLive на YouTube, в котором рэперы Баста и Kyivstoner приглашали гостей на интервью, были заблокированы. Причиной стала реклама букмекерских компаний. Об этом пишет the-flow.


Фото: скриншот видео YouTube канал ТО "Gazgolder"

Шоу запустилось в прошлом году, всего на канале вышло 16 выпусков, гостями становились российские лидеры мнений — Дудь, Уткин, Ургант, Киркоров, Скриптонит, Бузова и другие. Сейчас все выпуски недоступны для просмотра на YouTube. Представительница пресс-службы Gazgolder (Прим. ред. — звукозаписывающий музыкальный лейбл Басты) Наталья Мостакова рассказала:

— На данный момент первый и второй сезоны шоу GazLive, к сожалению, закрыты для просмотра. Причина простая — оба сезона поддерживают наши постоянные партнеры (букмекерские компании), интегрированные в шоу. В связи с изменением рекламной политики YouTube они попали под ограничения. В ближайшее время мы представим весь архив и новые выпуски шоу Gazlive на новой платформе.

YouTube начал бороться с рекламой букмекеров во второй половине 2018 года. В сентябре на некоторое время был заблокирован канал рэп-баттлов Verus.

Баста выступит в Минске 9 ноября 2019 года. КУПИТЬ БИЛЕТ

Читайте также
Баста планирует во второй раз собрать «Минск-Арену». Как думаете, у него получится?
Слушаете хип-хоп и рэп? Мы знаем, на какие концерты вы пойдете этой зимой

***

8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король», которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все выпуски шоу интервью GazLive рэперов Басты и Киевстонера были заблокированы YouTube из-за рекламы букмекерских компаний.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Степень защиты от радиации очень сильная».У подножия АЭС сделали хостел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика