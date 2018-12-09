YouTube заблокировал все выпуски шоу Басты GazLive

Недавно все выпуски шоу GazLive на YouTube, в котором рэперы Баста и Kyivstoner приглашали гостей на интервью, были заблокированы. Причиной стала реклама букмекерских компаний. Об этом пишет the-flow.



Фото: скриншот видео YouTube канал ТО "Gazgolder"

Шоу запустилось в прошлом году, всего на канале вышло 16 выпусков, гостями становились российские лидеры мнений — Дудь, Уткин, Ургант, Киркоров, Скриптонит, Бузова и другие. Сейчас все выпуски недоступны для просмотра на YouTube. Представительница пресс-службы Gazgolder (Прим. ред. — звукозаписывающий музыкальный лейбл Басты) Наталья Мостакова рассказала:

— На данный момент первый и второй сезоны шоу GazLive, к сожалению, закрыты для просмотра. Причина простая — оба сезона поддерживают наши постоянные партнеры (букмекерские компании), интегрированные в шоу. В связи с изменением рекламной политики YouTube они попали под ограничения. В ближайшее время мы представим весь архив и новые выпуски шоу Gazlive на новой платформе.

YouTube начал бороться с рекламой букмекеров во второй половине 2018 года. В сентябре на некоторое время был заблокирован канал рэп-баттлов Verus.

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