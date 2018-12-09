|
YouTube заблокировал все выпуски шоу Басты GazLive
Недавно все выпуски шоу GazLive на YouTube, в котором рэперы Баста и Kyivstoner приглашали гостей на интервью, были заблокированы. Причиной стала реклама букмекерских компаний. Об этом
Шоу запустилось в прошлом году, всего на канале вышло 16 выпусков, гостями становились российские лидеры мнений — Дудь, Уткин, Ургант, Киркоров, Скриптонит, Бузова и другие. Сейчас все выпуски
— На данный момент первый и второй сезоны шоу GazLive, к сожалению, закрыты для просмотра. Причина простая — оба сезона поддерживают наши постоянные партнеры (букмекерские компании), интегрированные в шоу. В связи с изменением рекламной политики YouTube они попали под ограничения. В ближайшее время мы представим весь архив и новые выпуски шоу Gazlive на новой платформе.
YouTube начал бороться с рекламой букмекеров во второй половине 2018 года. В сентябре на некоторое время
Читайте также
***
8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все выпуски шоу интервью GazLive рэперов Басты и Киевстонера были заблокированы YouTube из-за рекламы букмекерских компаний.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)