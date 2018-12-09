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В Минске вдвое рухнули цены на фитнес

10.12.2018 14:05 — Разное | БДГ  
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Фитнес в Минске резко подешевел. «Мир фитнеса» с 10 декабря снизил в два раза цены на годовые и полугодовые абонементы.

В «Мире фитнеса» стали вдвое дешевле годовые и полугодовые абонементы на базовый фитнес и базовый аквафитнес. Таким же образом снижены цены на семейные пакеты. Детские абонементы (Baby, Kids и Junior) в фитнес-клубе можно приобрести со скидкой 30%.

Приобрести клубные карты за полцены можно до 17 декабря. Оформить их можно прямо в «Мире фитнеса» в любой день недели. Количество абонементов ограничено, так что распродажа может завершиться и раньше срока.

Инициатива призвана повысить интерес к фитнесу среди жителей Минска. «Теперь можно за полцены приобрести абонемент и пользоваться сотнями тренажеров и бассейнами без ограничений. Предполагается, что это мотивирует многих заниматься своим телом и здоровьем», – рассчитывают организаторы.

Напомним, «Мир фитнеса» – один из крупнейших фитнес-клубов в Беларуси. На площади 7,5 тыс. «квадратов» находится более 500 тренажеров, 3 бассейна и сауны. В центре работают свыше 100 фитнес-инструкторов и врач-диетолог. Также разработана программа детского фитнеса и организована игровая комната.

 
Теги: Минск
 
 
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Фитнес в Минске резко подешевел. «Мир фитнеса» с 10 декабря снизил в два раза цены на годовые и полугодовые абонементы.
 
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