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От золотодобычи до машиностроения и образования – какие проекты Беларусь намерена реализовать с Суданом
10.12.2018 — Разное | Вороновская газета
Дружественные и взаимовыгодные отношения между Беларусью и Суданом развиваются динамично. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, передает корреспондент
На переговорах с суданским коллегой в расширенном составе Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь считает Хартум надежным партнером и доверяет ему в полной мере.
– Мы с большим уважением относимся к вашему государству, — сказал Президент. — У нас нет абсолютно никаких разногласий в политической сфере и закрытых для обсуждения тем. Между двумя странами динамично развиваются дружественные и взаимовыгодные отношения.
Свидетельством стал разговор двух лидеров в узком составе, добавил он.
Глава государства отметил, что стороны уже достигли определенных результатов в развитии сотрудничества. Например, успешно реализуются поручения президентов, касающиеся добычи золота.
– С целью улучшения взаимных расчетов в торговле мы договорились, что белорусские компании будут добывать золото на вашей территории, ваши недра очень богаты этим металлом. Я вам благодарен за то, что вы приняли решение о предоставлении нам второго месторождения по добыче золота, — подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, белорусская сторона заинтересована в поставках своей продукции в Судан, однако это не главный вопрос. Стороны договорились организовать совместные сборочные предприятия и сельскохозяйственные комплексы полного цикла. При этом Беларусь может обучить суданских специалистов работать на технике, которую планируется производить в этой стране.
– Мы в ближайшее время создадим в Судане машиностроительный центр, где будет осуществляться сборка тракторов, автомобилей и строительной техники. Также мы создадим у вас молочно-товарные комплексы и теплицы закрытого типа для возделывания овощей и рассады в закрытом грунте, — рассказал о новых договоренностях Президент.
Организации здравоохранения Беларуси готовы предоставить гражданам Судана высокотехнологичную медицинскую помощь по всем направлениям: от нейрохирургии до трансплантологии.
– У нас есть хорошие специалисты, которые смогут научить ваших специалистов этим высокотехнологичным операциям, — заметил глава государства.
Перспективным направлением сотрудничества Александр Лукашенко считает и гуманитарную сферу: образование, науку, спорт и культуру.
– Здесь нам очень важно работать вместе над реализацией гуманитарных проектов, — заявил он.
Во время переговоров Омар Хасан Ахмед аль-Башир принял решение отменить налог на произведенную технику для совместного предприятия, которое создается в Хартуме. Это позволит повысить конкурентоспособность продукции.
– Мы сможем торговать этой техникой не только в Судане и, как мы только что договорились, в Южном Судане, но и во всей Африке, — отметил Президент Беларуси.
Глава государства также выразил уверенность, что Беларусь и Судан в скором времени смогут заключить соглашение о сотрудничестве в банковской сфере, которое поможет выработать надежные механизмы взаиморасчетов.
– Нам нужно двигаться вперед и продолжать выполнение договоренностей, достигнутых в Хартуме. Мы готовы к открытому диалогу, обсуждению актуальных вопросов сотрудничества в интересах народов наших стран, — резюмировал Александр Лукашенко.
Беларусь полна решимости реализовать все договоренности с Суданом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, передает корреспондент
– Я хочу вас заверить в том, что мы полны решимости реализовать все наши договоренности настолько быстро, насколько будет ваша воля и воля суданской стороны, — сказал Александр Лукашенко.
Глава государства вспомнил о своем визите в Хартум в январе 2017 года.
– Нам тогда удалось достичь ряда договоренностей, которые, безусловно, смогут вывести нас на очень высокий уровень сотрудничества. По крайней мере, мы сможем создать фундамент наших отношений, выполнив эти договоренности, — подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко добавил, что визит Омара Хасана Ахмеда аль-Башира в Минск в декабре из Хартума, где тридцатиградусная жара, — это «хороший экстрим».
– Мне очень приятно, что вы приехали к нам зимой. Правда, сегодня не зимний день, но для того, чтобы почувствовать себя на севере, температуры достаточно, — отметил белорусский лидер.
Президент Судана: для меня большое счастье быть в дружественной Беларуси
Президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир подчеркивает дружественный характер отношений с Беларусью. Об этом он заявил сегодня на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
– Для меня большое счастье сегодня быть в Беларуси — дружественной для нас стране. Хочу подтвердить, что наши отношения укрепляются. Особенно после вашего визита в Судан в прошлом году. У нас есть много совпадений в наших отношениях: политическое, экономическое и даже военно-техническое сотрудничество, — заявил Президент Судана.
Он отметил, что одним из результатов визита белорусского лидера в Судан стало решение суданской стороны об открытии посольства в Беларуси. Омар Хасан Ахмед аль-Башир поблагодарил Беларусь за поддержку и помощь в этом вопросе.
– Мы совместно с Беларусью можем много сделать, — добавил суданский лидер. — Мы поддерживаем друг друга в международных организациях, по вопросам, которые касаются поддержки мирных инициатив.
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От золотодобычи до машиностроения и образования – какие проекты Беларусь намерена реализовать с Суданом
Дружественные и взаимовыгодные отношения между Беларусью и Суданом развиваются динамично. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на...
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