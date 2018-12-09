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В Минске перед запуском тунеядской базы заметно сократилось число вакансий

10.12.2018 14:34 — Разное | Tut.by  
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В Минске на начало декабря не хватало 17 560 работников, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. За ноябрь число предложений от нанимателей сократилось почти на 1,3 тысячи. Напомним, с 1 декабря в Беларуси запустили базу не занятого в экономике населения: те, кто окажется в ней, при этом имеет в собственности жилье, с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение. Не исключено, что сокращение числа вакансий в ноябре связано с запуском базы. FINANCE.TUT.BY посмотрел, каких работников больше всего не хватает в столице.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Так, на начало декабря для рабочих значилось 11 107 вакансий, месяцем ранее — 12 295.

Среди специалистов наиболее востребованы в Минске медсестры (660 вакансий), инженеры — 646, врачи-специалисты — 540, начальники (бюро, группы, отдела) — 218, менеджеры — 190, фельдшеры — 183, директоры — 181, фармацевты — 153, провизоры — 111.

Среди рабочих в столице больше всего не хватает поваров — 467 вакансий, водителей автомобилей — 444, уборщиков помещений — 435, продавцов — 426, подсобных рабочих — 303, грузчиков — 218, кухонных рабочих — 131, дворников — 91.

При этом количество предложений для водителей заметно выросло за последний год: на начало декабря 2017-го в столице было 244 вакансий для этих работников. Вырос также дефицит уборщиков производственных и служебных помещений, год назад для них было порядка 280 вакансий.

Сейчас востребованы в Минске также строители. К примеру, для арматурщиков значится 517 вакансий, плотников-бетонщиков — 460, каменщиков 343, маляров — 234, штукатуров — 160.

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Теги: Минск
 
 
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