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В Минске перед запуском тунеядской базы заметно сократилось число вакансий
В Минске на начало декабря не хватало 17 560 работников, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. За ноябрь число предложений от нанимателей
Так, на начало декабря для рабочих значилось 11 107 вакансий, месяцем ранее — 12 295.
Среди специалистов наиболее востребованы в Минске медсестры (660 вакансий), инженеры — 646, врачи-специалисты — 540, начальники (бюро, группы, отдела) — 218, менеджеры — 190, фельдшеры — 183, директоры — 181, фармацевты — 153, провизоры — 111.
Среди рабочих в столице больше всего не хватает поваров — 467 вакансий, водителей автомобилей — 444, уборщиков помещений — 435, продавцов — 426, подсобных рабочих — 303, грузчиков — 218, кухонных рабочих — 131, дворников — 91.
При этом количество предложений для водителей заметно выросло за последний год: на начало декабря 2017-го в столице
Сейчас востребованы в Минске также строители. К примеру, для арматурщиков значится 517 вакансий, плотников-бетонщиков — 460, каменщиков 343, маляров — 234, штукатуров — 160.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, каких работников больше всего не хватает в столице.
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